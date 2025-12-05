Turystyka ślubna po wyroku TSUE. Polacy zaczną jeździć do Niemiec?

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać "małżeństwo" jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym jest taka prawna możliwość. Chodzi o transkrypcję, czyli zapewnienie poświadczenia pozostawiania przez osoby tej samej płci w związku "małżeńskim" zawartym w innym państwie członkowskim.

Niemiecka stacja MDR, odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazała, że Polska będzie zobowiązana do uznawania tzw. małżeństw jednopłciowych zawieranych w innych krajach Unii. W opublikowanym na jej stronie artykule pojawiło się pytanie, czy polskie władze zastosują się do tego rozstrzygnięcia i czy może to doprowadzić do zjawiska określanego jako „turystyka ślubna” z Polski do Niemiec.

"Turystyka ślubna" do Polski?

Autor materiału, Cezary Baryzdło, zwrócił uwagę, że decyzja TSUE była szeroko komentowana także w Niemczech, gdzie pojawiały się opinie określające ją jako "historyczną" czy sugerujące "rewolucję".

Jednocześnie MDR odnotowuje reakcje polskich środowisk konserwatywnych, które wyrażają obawy, że osoby z Polski mogą zacząć zawierać za granicą związki "małżeńskie", by po powrocie domagać się ich uznania w kraju, mimo że sprawa dotyczy ograniczonej liczby osób.

W ocenie stacji nie należy jednak spodziewać się szerokiej "turystyki ślubnej", ponieważ zawarcie takiego związku poza Polską wymaga przejścia przez rozbudowane procedury. MDR zwraca też uwagę, że nie ma pewności, czy polskie instytucje będą uznawać małżeństwa osób, które wyjechały wyłącznie na samą ceremonię, bez planów stałego pobytu.

W artykule przypomniano ponadto, że rząd Donalda Tuska pracuje nad ustawą dotyczącą związków partnerskich, która ma trafić do Sejmu jeszcze w tym roku. MDR zaznacza, iż niewykluczone, że takie rozwiązanie poprze również prezydent Nawrocki, na co wskazywały jego deklaracje z kampanii wyborczej.

