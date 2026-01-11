"Zanim będzie za późno". Trump znów grozi

Donald Trump zamieścił w sieci wpis, w którym stwierdził, że rząd Wenezueli powinien znormalizować stosunki ze Stanami Zjednoczonymi "zanim będzie za późno". Amerykański przywódca zasugerował także, że w wyniku zmiany władzy w Caracas, może upaść kolejna dyktatura.

Trump wyjaśnił, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci Wenezuela dostarczała Kubie ropę naftową, otrzymując w zamian usługi kubańskich "służb bezpieczeństwa”, w tym osobistych oficerów ochrony Nicolasa Maduro i jego poprzednika Hugo Cháveza.

"Ale to już przeszłość. Większość Kubańczyków zginęła w ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony bandytów i szantażystów, którzy przez lata trzymali ją jako zakładnika. Wenezuela jest teraz chroniona przez Stany Zjednoczone Ameryki – najpotężniejszą armię świata – i my ją ochronimy. Koniec z ropą i pieniędzmi dla Kuby – zero” – napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Pojmanie Maduro

3 grudnia Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowaną, trwającą nieco ponad dwie godziny operację militarną na terytorium Wenezueli, w wyniku której komandosi Delta Force pojmali z jednej z baz wojskowych stojącego na czele reżimu prezydenta Nicolasa Maduro. Amerykanie nie wkroczyli siłami lądowymi.

Waszyngton wskazał, że Maduro stał na czele zorganizowanego kartelu przemycającego do USA narkotyki. Od 2019 roku amerykańskie władze nie uznają go za prezydenta Wenezueli w związku ze sfałszowaniem wyniku wyborów. Po przetransportowani do Nowego Jorku Maduro usłyszał zarzuty za narkoterroryzm. W wyniku socjalistycznych rządów Chaveza, a następnie Maduro Wenezuela jest państwem pogrążonym w biedzie i permanentnym kryzysie gospodarczym.

W reakcji na te działania rząd Wenezueli oskarżył Amerykanów "najpoważniejszą agresję militarną dokonaną (…) przeciwko terytorium i ludności wenezuelskiej".

