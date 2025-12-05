Watykan zabrał głos ws. dzieci porwanych z Ukrainy

Misja dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej przy ONZ wezwała do zakończenia wojny Rosji na Ukrainie „nie w nieokreślonej przyszłości, ale już teraz”. Przytoczono słynne słowa Piusa XII z 24 sierpnia 1939 roku: „Przez pokój niczego się nie traci, ale wszystko może zostać stracone przez wojnę”. Ks. prał. Murphy przypomniał, że ta przedłużająca się wojna Rosji na Ukrainie rozpoczęła się w 2014 r. a została zintensyfikowana w 2022 r., „z jej głębokimi i bolesnymi konsekwencjami”. Wojna ta – uznana za ludobójstwo w dwóch wspólnych raportach New Lines Insitute i Raoul Wallenberg Center for Human Rights – „doprowadziła do zniszczenia niegdyś tętniących życiem miast i zakłócenia życia dzieci, które powinny dorastać w spokojnym otoczeniu, a nie w środowisku dotkniętym konfliktami” – powiedział przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

Porwane ukraińskie dzieci

Podczas nadzwyczajnej sesji ONZ przyjęto również rezolucję domagającą się bezpiecznego powrotu tysięcy porwanych ukraińskich dzieci, które od 2014 r. są systematycznie deportowane przez Rosję i poddawane "patriotycznej reedukacji" mającej na celu wymazanie ich ukraińskiej tożsamości, a także wykorzystywane i przymusowo adoptowane przez rodziny rosyjskie.

Oficjalne dane ukraińskie podają liczbę dzieci wynoszącą co najmniej 19 546, ale istnieją obawy, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Rosyjska komisarz ds. dzieci Marija Lwowa-Biełowa – która wraz z prezydentem Rosji Władimirem Putinem jest objęta nakazem aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny za przymusowe deportacje – przyznała, że około 700 000 ukraińskich dzieci znajduje się "w rosyjskiej opiece".

Systematyczna deportacja ukraińskich dzieci przez Rosję – koordynowana przez wiele podmiotów i szeroko udokumentowana w raportach Yale Humanitarian Research Lab – narusza kilka instrumentów prawa międzynarodowego, w tym czwartą konwencję genewską, konwencję w sprawie ludobójstwa oraz konwencję ONZ o prawach dziecka – zwrócił uwagę watykański dyplomata.

Rzeczywista liczba może wynosić 1,6 miliona

Wcześniej Mykoła Kułeba – założyciel organizacji Save Ukraine zajmującej się ochroną praw dzieci oraz rzecznik praw dziecka Ukrainy w latach 2014-2021 – powiedział agencji OSV News, że biorąc pod uwagę wszystkie ukraińskie dzieci na terytoriach okupowanych przez Rosję, rzeczywista liczba zagrożonych dzieci wynosi około 1,6 miliona. Niektóre z nich zostały wcielone do armii rosyjskiej po osiągnięciu 18 roku życia.

"Konsekwencje wojny są głęboko szkodliwe, szczególnie z humanitarnego punktu widzenia, zwłaszcza dla najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa" – powiedział ks. prał. Murphy w swoim przemówieniu na forum ONZ. Zaznaczył, że za pośrednictwem kardynała Matteo Zuppiego, który w okresie pontyfikatu papieża Franciszka, a obecnie papieża Leonem XIV pełni funkcję specjalnego wysłannika ds. humanitarnych na Ukrainie, Stolica Apostolska "będzie kontynuować wysiłki na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin i uwolnienia jeńców wojennych".

Powrót dzieci "kwestią sprawiedliwości"

Ks. prał. Murphy stwierdził, że Stolica Apostolska "zachęca obie strony konfliktu oraz społeczność międzynarodową do dalszych wysiłków na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin, co jest kwestią sprawiedliwości i nie może być przesłaniane względami politycznymi".

Cytując przemówienie papieża Leona z 16 listopada wygłoszone podczas modlitwy Anioł Pański, ks. Murphy powiedział: "Nie możemy przyzwyczajać się do wojny i do zniszczenia!". Ponawiając "apel Stolicy Apostolskiej o natychmiastowe zawieszenie broni, które utoruje drogę do szczerego i odważnego dialogu", watykański dyplomata wezwał „wszystkie zgromadzone tu narody do odrzucenia bierności i udzielenia konkretnego wsparcia wszelkim inicjatywom, które mogą doprowadzić do prawdziwych negocjacji i trwałego pokoju”.

Czytaj też:

Pożyczka dla Ukrainy. USA próbują zablokować użycie przez UE aktywów RosjiCzytaj też:

Sojusznik sprzeciwił się Rosji. Historyczna chwila