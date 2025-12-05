Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. "Daleko idące konsekwencje dla Polski"

W piątek (3 grudnia) Biały Dom opublikował nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA, podpisaną w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało notatkę, w której stwierdziło, że amerykański dokument zapowiada "fundamentalną przebudowę podejścia Stanów Zjednoczonych do świata".

Jak podkreśla BBN, nowa strategia odrzuca dotychczasowe założenia, według których USA odgrywały rolę gwaranta globalnego porządku liberalnego. Stany Zjednoczone skupiają się teraz na ochronie własnej suwerenności, odbudowie siły wewnętrznej oraz rywalizacji z innymi mocarstwami, przede wszystkim z Chinami.

"Wprowadza się także rewolucję geoekonomiczną opartą m.in. na reindustrializacji, dominacji energetycznej i odbudowie bazy militarnej USA" – czytamy.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. BBN o znaczeniu dla Polski i Europy

Zdaniem analityków Biura, nowa strategia "ma daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski: przesuwa ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo na państwa regionu, zwiększa strategiczne znaczenie naszej części Europy, otwiera przed Polską nowe szanse, ale i wymusza większą samodzielność obronną".

Europa jest wymieniona na skali priorytetowych regionów dopiero na trzecim miejscu (po Indo-Pacyfiku i Półkuli Zachodniej) i określona jako "kluczowy, lecz poważnie osłabiony partner".

USA wyrażają sceptycyzm wobec roli Unii Europejskiej, wskazując, że jej technokratyczne zarządzanie i centralizacja ograniczają zdolność państw do reagowania na zagrożenia oraz osłabiają suwerenność państw narodowych.

BBN zauważa, że amerykański dokument "wyraźnie wyróżnia «zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej», które są przedstawione jako bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa". "W Strategii sugeruje się wzmacnianie tych państw poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współprace polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną" – czytamy.

