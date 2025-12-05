Trump z pokojową nagrodą. Duże zaskoczenie

Trump został tym samym pierwszym w historii laureatem nagrody.

Wyróżnienie prezydentowi Stanów Zjednoczonych wręczył szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino. Wydarzenie poprzedziło losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata, które odbywa się w stolicy Stanów Zjednoczonych.

twitter

Piłkarski mundial zostanie rozegrany w przyszłym roku na boiskach USA, Kanady i Meksyku.

Dlaczego FIFA nagrodziła Trumpa?

Donald Trump otrzymał statuetkę i medal w dowód uznania "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

FIFA poinformował o powstaniu nagrody miesiąc temu. Niemal od razu media spekulowały, że pierwszym laureatem będzie właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze zwracali uwagę, że relacje łączące Trumpa z Infantino światową federacją piłkarską są bardzo dobre.

Jako przykłada podawali np. powołanie Ivanki Trump, córki amerykańskiego przywódcy, do zarządu projektu edukacyjnego dysponującego budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, który jest częściowo finansowany ze sprzedaży biletów na mundialowe mecze.

Obrońcy praw człowieka krytykują Trumpa

Administracja prezydenta Donalda Trumpa ostatnio prowadzi ataki na podejrzanych operatorów karteli narkotykowych na Karaibach i na Oceanie Spokojnym. Biały Dom znalazł się pod ostrzałem krytyki za rzekomo nieprecyzyjne i być może bezprawne naloty na domniemane łodzie z narkotykami.

Obrońcy praw człowieka szczególnie skrytykowali nalot z 2 września na rzekomą łódź przemytników narkotyków, podczas którego wojsko przeprowadziło drugi atak na dwie osoby, które przeżyły pierwszy wybuch. W oświadczeniu z 3 grudnia abp Broglio uznał, że "rozbicie potężnych sieci przestępczych odpowiedzialnych za napływ substancji narkotykowych do naszego kraju jest zadaniem koniecznym i godnym pochwały”. Jednocześnie "pojawiły się pytania dotyczące użycia sił wojskowych na Morzu Karaibskim i Oceanie Spokojnym i jako społeczeństwo musimy zapewnić, że użycie siły militarnej jest etyczne i legalne”.

Arcybiskup polowy Armii Stanów Zjednoczonych Timothy Broglio zaznaczył, że metody zwalczania narkotyków i przemytników w USA muszą być "moralne” i zgodne z "teorią wojny sprawiedliwej”, która obejmuje poszanowanie "godności każdej osoby ludzkiej”. – Nikt nigdy nie może zostać zmuszony do popełnienia czynu niemoralnego, a osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa mają prawo do należytego procesu sądowego – powiedział arcybiskup polowy amerykańskiej armii.

Czytaj też:

Trump zabrał głos po rozmowach Witkoff-Putin na KremluCzytaj też:

Zaskakująca decyzja Trumpa. USA luzują sankcje na Łukoil