Spora podwyżka emerytur w 2025 roku. Seniorzy będą się cieszyć?

Jednym ze 100 konkretów Donalda Tuska było wprowadzenie stałej drugiej waloryzacji rent i emerytur w roku. Praktyka pokazała, że obecna koalicja rządząca ma poważne problemy ze spełnianiem wyborczych obietnic. Mimo to istnieje szansa, że seniorzy będą mogli otrzymać drugą waloryzację w tym roku. Przypomnijmy, że pierwsza miała miejsce w marcu. Dzięki niej minimalna emerytura wzrosła z 1780,96 zł do 1878,91 zł.

Będzie druga waloryzacja?

Pierwotnie planowano, że druga waloryzacja nastąpi we wrześniu, jeśli inflacja w czerwcu osiągnie 5 proc. Wkrótce rząd zrezygnował z tego pomysłu, przechodząc do innego rozwiązania. Obecnie w przypadku drugiej waloryzacji będzie brana pod uwagę, jeśli średnia inflacja z pierwszego półrocza (od stycznia do czerwca) wyniesie 5 proc. Czy jest to możliwe? Dane Narodowego Banku Polskiego pokazują, że tak.

Uwzględniając dane NBP, można założyć, że inflacja wyniesie 5,3 proc., a wzrost wynagrodzeń (brany pod uwagę w wyliczaniu waloryzacji) z całorocznej prognozy NBP to 8,9 proc. Tym samym waloryzacja wyniosłaby 5,98 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrosłaby we wrześniu 2025 roku z 1879,91 zł do 1991,34 zł (wzrost o 112,43 zł). Emerytura przed drugą waloryzacją wynosząca 2 tys. zł, po waloryzacji wzrosłaby do 2120 zł. Ktoś, kto teraz dostaje 2 tys. 200 zł, dostawałby 2332 zł. Świadczenie wysokości 3800 zł (kwota zbliżona do średniej emerytury) wzrosłoby do 4027 zł (wzrost o 227 zł).

Jak wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna" to w najbliższych tygodniach rozstrzygnie się, czy emeryci będą mogli otrzymać wyższe świadczenie jeszcze w tym roku. Kluczowe będą dane z czerwca. Jeśli w tym miesiącu inflacja będzie wysoka, to jest bardzo prawdopodobne, że średnia wartość tego wskaźnika w okresie styczeń – czerwiec będzie na poziomie powyżej 5 proc. To z kolei pozwoli na ponowne zwaloryzowanie świadczeń seniorów.

