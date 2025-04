Śląsk: Powstanie zamknięty ośrodek dla cudzoziemców. Mieszkańcy protestują

W środę przed budynkiem Urzędu Miasta w Porębie odbył się protest przeciwko budowie ośrodka. Mieszkańcy nie zgadzają się na powstanie placówki, w której mieliby przebywać migranci szturmujący granicę polsko-białoruską lub ci, którzy w innych okolicznościach nielegalnie przekroczyli granicę.

– W Wojkowicach i Ciągowicach mamy oddziały więzienia, m.in. zakład półotwarty. Miesiąc temu usłyszałam, że więzienie jest opróżniane, podobno dlatego, aby zrobić miejsce dla cudzoziemców. To były plotki od znajomych ze służb do czasu, gdy burmistrz Poręby potwierdził, że jedzie na spotkanie ze Strażą Graniczną, ponieważ istnieją plany powstania ośrodka dla cudzoziemców – powiedziała Agnieszka Janus, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach.

Informację o powstaniu ośrodka potwierdził burmistrz Poręby. Jak wskazał, władze lokalne nie mają wpływu na decyzje podejmowane na wyższym szczeblu. Straż Graniczna zapewnia, że placówka będzie ogrodzona i strzeżona. Obecnie w Polsce funkcjonuje sześć takich miejsc.

– Potrzeba utworzenia nowego ośrodka wynika ze wzrostu liczby ujawnianych nielegalnych migrantów w regionie. Nie mieliśmy takiej placówki na naszym terenie, tymczasem aglomeracja śląska jest drugim co do wielkości skupiskiem ludności w kraju. Napływ cudzoziemców nadal trwa, istnieje potrzeba utworzenia ośrodka, aby istniejące placówki nie były przepełnione. To jest wymóg obecnych czasów – powiedziała st. chor. szt. Monika Szpunar ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Centra Integracji Cudzoziemców

Za pieniądze podatników w Polsce tworzone są Centra Integracji Cudzoziemców, których obowiązek uruchamiania wynika z paktu migracyjnego UE. Rząd twierdzi, że nie będą to ośrodki kwaterunkowe, lecz punkty informacyjno-usługowe, w których imigranci skorzystają z lekcji języka polskiego lub opieki psychologicznej dla dzieci. Opozycja z kolei ostrzega, że to element przygotowań do masowego zalewu Polski pozaeuropejskimi imigrantami.

