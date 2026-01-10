Trzymamy kciuki

ĆWIERKOT Jest sukces! Stop. I to międzynarodowy! Stop.
Szef polskiego rządu Donald Tusk spotkał się, bo został zaproszony, z europejskimi przywódcami i porobił sobie zdjęcia, które rozsyłał po mediach społecznościowych chyba dla atencji. Stop. Oczywiście ktoś mógłby spytać, z kim się spotkał, gdzie, w jakim celu, jaki był wynik spotkania, ale byłyby to pytania nienawiści. Stop.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
