Trzymamy kciuki

Szef polskiego rządu Donald Tusk spotkał się, bo został zaproszony, z europejskimi przywódcami i porobił sobie zdjęcia, które rozsyłał po mediach społecznościowych chyba dla atencji. Stop. Oczywiście ktoś mógłby spytać, z kim się spotkał, gdzie, w jakim celu, jaki był wynik spotkania, ale byłyby to pytania nienawiści. Stop.