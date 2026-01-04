Rozgrzewający gulasz

Oprócz kolędowania i wzajemnego odwiedzania się obdarowywano się również drobnymi upominkami, a dzieciom rozdawano jabłka i orzechy dla zdrowia. Po domach chodzili kolędnicy przebrani za trzech królów. W każdym domu czekały poczęstunek i jałmużna, a kolędnikom podawano słodkie bułki i pierogi zwane szczodrakami.