Rozgrzewający gulasz

W święto Trzech Króli zamykamy cykl obchodów bożonarodzeniowych. Niegdyś ten dzień był obchodzony bardzo uroczyście, gdyż jest to jedno z najstarszych świąt w Kościele katolickim, obchodzone od II w.
Oprócz kolędowania i wzajemnego odwiedzania się obdarowywano się również drobnymi upominkami, a dzieciom rozdawano jabłka i orzechy dla zdrowia. Po domach chodzili kolędnicy przebrani za trzech królów. W każdym domu czekały poczęstunek i jałmużna, a kolędnikom podawano słodkie bułki i pierogi zwane szczodrakami.
