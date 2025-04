Jasna deklaracja Nawrockiego podczas debaty. "Będę do tego dążył"

Telewizja Republika zorganizowała w poniedziałek debatę prezydencką. Biorą w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch. Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiedzieli, że nie stawią się na debacie. Zabrakło również Macieja Maciaka.

Debata została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa.

Debata prezydencka. Ważna deklaracja Nawrockiego

Pierwsze pytanie dotyczyło bezpieczeństwa: "W jaki sposób wykorzysta pani/pan kompetencje prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, aby zapewnić bezpieczeństwo Polski?". Karol Nawrocki na początku swojej wypowiedzi podziękował za przygotowanie debaty w "cywilizowanych, demokratycznych warunkach".

– Bezpieczeństwo informacyjne jest częścią bezpieczeństwa państwa polskiego. Jako prezydent będę dbał o Dom Wolnego Słowa i wolność w polskich mediach – zadeklarował. – Dzisiaj największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Polek i Polaków jest zarówno wschodnia, jak i zachodnia granica państwa polskiego, która jest nieszczelna. Jako prezydent będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego i powołam urząd do spraw walki z nielegalną migracją. Dziś potrzebujemy ośrodków deportacji nielegalnych imigrantów, a nie integracji – powiedział.

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta zapowiedział, że będzie wzmacniał pozycję Polski w NATO oraz rozwijał bilateralne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. – Nie wyślę polskich wojsk na Ukrainę – oświadczył stanowczo.

– Widzę ogromny potencjał w budowaniu regionalnych sojuszu. Będę się starał, żeby Bukaresztańska Dziewiątka stała się Bukaresztańską Jedenastką po wejściu Finlandii i Szwecji do NATO. Widzę takie możliwości i widzę taką konieczność. Polska ze mną będzie bezpieczna – podkreślił.

Polska powinna przyjąć euro? Nawrocki odpowiedział

Drugie pytanie dotyczyło gospodarki: "Czy jest pani/pan zwolennikiem rozpoczęcia przez Polskę przygotowań do wprowadzenia waluty euro?”.

– Jestem przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce. Jestem za stabilną, polską walutą, za polskim złotym, który ma piękną, ponad stuletnią tradycję. Jestem też za polską gotówką. Nie dam odebrać Polakom gotówki. Mam świadomość, że dyskusja o tych odległych planach, statystykach ekonomicznych, statystykach gospodarczych, wielkich inwestycjach w Polsce, która jest dotknięta drożyzną, dla Polaków jest z całą pewnością trudna. Tak, dzisiaj drożyzna szaleje w polskich domach, w 14 milionach gospodarstw – powiedział Karol Nawrocki.

– Jako prezydent państwa polskiego będę dążył do tego, by przywrócić zerowy VAT na żywność, a także obniżyć ceny energii elektrycznej, odrzucając zielone podatki, ekoterror, który wpływa na upadający dobrobyt w polskich domach i w polskich mieszkaniach – zauważył.

– Potrzebujemy także wielkich inwestycji, impulsów. Potrzebujemy dziś odrzucić rząd zwolenników mikromanii i wrócić do tego, co ożywi polską gospodarkę, m.in. tradycyjnego modelu Centralnego Portu Komunikacyjnego – dodał.

Nawrocki uderzył w Hołownię. "Ile jeszcze?"

Trzecie pytanie dotyczyło służby zdrowia: "Jaka będzie pani/pana pierwsza inicjatywa w sprawie poprawy funkcjonowania służby zdrowia?".

– Ile jeszcze będziesz badał naszą cierpliwość, Katelino? – chciałoby się powiedzieć do naszego marszałka Hołowni – zaczął kandydat na prezydenta popierany przez PiS. – Mówię do pana marszałka Hołowni, któremu chcę przypomnieć, że bez udziału pana środowiska politycznego, panie marszałku, Donald Tusk by nie rządził. To wszystko, co dziś dzieje się w Polsce, za to odpowiada także pan marszałek. Mówimy tutaj chociażby o zwijaniu wielkich projektów, jak CPK. Dziś projekt CPK ma tylko dwie szprychy. Wymieniał pan z radością to, co się nie udało. A może pan marszałek powiedzieć, co się właściwie wam udało? Zwijacie zrównoważone projekty prowadzące do budowy Polski lokalnej, samorządowej. Mówią o tym nawet pana marszałka współpracownicy w samorządzie. Trzeba to sobie z całą pewnością uświadomić. Telefon, który miał rozwiązywać sprawy medyczne, zdaje się, że już pan marszałek kiedyś obiecał – mówił.

– Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to najbardziej szkodliwe dla zdrowia Polaków jest to, że rządzi rząd Donalda Tuska. Wydłużające się kolejki do lekarzy. Od 13 lat nie było takich kolejek. O 15 proc. w ciągu roku wydłużyły się kolejki do lekarzy. Niepłacenie szpitalom za nadwykonania. Do tego dochodzi ostatnia próba odebrania 5 mld zł polskiej służbie zdrowia. Wszystko prowadzi do jednego – do tego, żeby Donald Tusk, po zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego, mógł sprywatyzować służbę zdrowia – stwierdził. – Nie dla prywatyzacji publicznej służby zdrowia – podkreślił.

"To, co dziś robi rząd Tuska, to odwrócony Hołd Pruski"

Kolejne pytanie: "Czy jest pani/pan zwolennikiem poszerzenia kompetencji Unii Europejskiej kosztem państw narodowych, a w przyszłości przekształcenia Unii w rodzaj europejskiego państwa?".

– Niezależnie od szerokości geograficznej, od form, na których będę występował, będę mówił: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polska może być partnerem. Stać nas na to. Nie musimy być niczyim podwykonawcą. Zacznę od naprawienia relacji z państwem niemieckim i przywrócenia właściwych relacji partnerstwa. To, co dziś robi rząd Donalda Tuska, to jest odwrócony Hołd Pruski. Kiedyś Hohenzollern klękał przed polskim królem, a dziś przed każdą decyzją premier państwa polskiego klęka przed kanclerzem Niemiec. Czy chodzi o pryszczycę, nielegalnych migrantów czy regulację polskich rzek. Nie możemy na to pozwolić – wskazał Karol Nawrocki.

