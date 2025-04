Kolejne medium zorganizuje debatę prezydencką. "W niespotykanej dotąd formule"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca.

Za nami trzy debaty. Pierwsza była organizowana przez TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam na rynku w Końskich. Druga odbyła się tego samego dnia, tuż po pierwszej, w hali sportowej w Końskich i rzekomo miała być organizowana przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN i Polsatu. Trzecia debata odbyła się w studiu Telewizji Republika.

Kolejna debata. "Po raz pierwszy w polskich mediach"

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich TV Republika chce zorganizować jeszcze jedną debatę – najprawdopodobniej 9 maja. Na niecały tydzień przed głosowaniem trzy telewizje – TVP, Polsat i TVN – planują zorganizować wspólną debatę, na którą zaproszeni zostaną wszyscy kandydaci na prezydenta. Wydarzenie ma się odbyć 12 maja o godz. 20:00. Z kolei stacja wPolsce24 szykuje debatę prezydencką pt. "Bunt młodych" 4 maja o godz. 20:00. To jednak nie wszystko.

W poniedziałek 28 kwietnia "Super Express" zorganizuje własną debatę. Co ciekawe, jej formuła przewiduje wyłącznie bezpośrednią dyskusję między kandydatami, bez pytań od dziennikarzy. "To będzie prawdziwa polityczna bomba! Już w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 18:00 rozpocznie się Debata Prezydencka »Super Expressu« w niespotykanej dotąd formule! Po raz pierwszy w polskich mediach to nie dziennikarze, a sami kandydaci będą przepytywać się nawzajem. Bez cenzury, bez uników – oko w oko! Kto pęknie pod presją? Kto zaskoczy ciętą ripostą? Kto wyjdzie zwycięsko z tej słownej batalii? Udział potwierdzili niemal wszyscy kandydaci!" – przekazał "SE" na platformie X.

twitter

W debacie udziału nie weźmie jedynie Krzysztof Stanowski. "Będę już tylko 12 maja w TVP" – poinformował założyciel Kanału Zero w mediach społecznościowych. "Nie chcę się zużyć. Main event jest 12 maja, wtedy się przygotuję. Wszystko wcześniej rozmiękczy mój przekaz" – stwierdził.

Czytaj też:

Prezydencki wywiad Stanowskiego. Wiadomo, kto przeprowadzi rozmowęCzytaj też:

Debaty w Końskich. Poznaliśmy wyniki oglądalności