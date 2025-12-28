Jaki: PiS musi wrócić do korzeni

Ryszard Gromadzki: Po nałożeniu przez Komisję Europejską 120 mln euro kary na platformę X za rzekome naruszenie przepisów Aktu o usługach cyfrowych jej właściciel Elon Musk napisał, że Unia Europejska powinna się rozwiązać, a tworzącym ją krajom powinna zostać zwrócona suwerenność, żeby lepiej reprezentowały interesy swoich narodów. Zgadza się pan z Muskiem?

Patryk Jaki: W sprawie kary na platformę X wydałem już w imieniu Europejskich Konserwatystów ostry, zdecydowanie krytyczny komunikat. Ta sprawa jest moim zdaniem jednym z przyczynków do odpowiedzi, dlaczego Unia Europejska jest dziś tak słaba.

W ostatnim czasie zbiegły się ze sobą dwa fakty: unijna kara na platformę Muska, bo – jak wiele wskazuje – odmówiła objęcia cenzurą platformy X, i ogłoszenie przez administrację Donalda Trumpa nowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Te dwa wydarzenia łączą się ze sobą o tyle, o ile nowa strategia bezpieczeństwa USA zawiera bardzo syntetyczną i niezwykle celną diagnozę kondycji Unii Europejskiej, w której podkreślono zapędy UE do cenzury i ograniczania wolności słowa. Jak wskazuje amerykańska strategia, udział Europy w globalnym PKB spadł z 25 proc. w 1990 r. do 14 proc. obecnie.