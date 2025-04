Prezydencki wywiad Stanowskiego. Wiadomo, kto przeprowadzi rozmowę

Na założonym przez Stanowskiego Kanale Zero dziennikarz przeprowadza wywiady z kolejnymi kandydatami na prezydenta RP. Na rozmowę zgodzili się m.in. Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Magdalena Biejat i Szymon Hołownia. Na razie jedynym kandydatem, który odmówił Stanowskiemu, jest Rafał Trzaskowski.

Jednak skoro Krzysztof Stanowski sam kandyduje na urząd prezydenta RP, pojawiło się pytanie, czy i w jakiej formie zostanie przeprowadzony wywiad z nim. Szef Kanału Zero rozwiał wątpliwości. "Pytaliście się wiele razy, kto przeprowadzi wywiad w Krzysztofem Jakubem Stanowskim, skoro w Kanale Zero obiecaliśmy wywiady ze wszystkimi kandydatami. Z dumą mogę poinformować, że zrobi to 14 maja Bogdan Rymanowski, a transmisja będzie na dwóch kanałach: w Kanale Zero oraz Rymanowski Live. Nagranie zostanie zrealizowane w studiu gospodarcza, a więc u redaktora Bogdana Rymanowskiego" – poinformował Stanowski w portalu X.

Stanowski ogłasza nowość Kanału Zero. "Będziemy tracić pieniądze"

Kanał Zero wystartował 1 lutego 2024 roku. Za przedsięwzięcie odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który jesienią 2023 roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy pod względem wyników oglądalności. Nowy projekt Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością i ma już ponad 1,6 mln subskrybentów. 15 kwietnia Krzysztof Stanowski ogłosił na platformie X, że padł kolejny rekord jego projektu. "Ponad 6 milionów wyświetleń jednego dnia. Poprzedni rekord wynosił 3,8 miliona" – przekazał. Kolejne dni również przyniosły kanałowi ponadprzeciętne wyniki.

Teraz twórca Kanału Zero poinformował o nowych możliwościach oferowanych przez jego platformę. "Mamy wreszcie Aplikację Kanału Zero! Ściągajcie, korzystajcie. Dużo użytecznych dla widza rzeczy, jedna – niestety – użyteczna przesadnie i wbrew interesowi KZ" – poinformował na X.

Czytaj też:

"To trochę matrix". Jakubiak i Stanowski o sondażach wyborczych