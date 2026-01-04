Trump zaatakuje Grenlandię? "Jest nam absolutnie potrzebna"

W Kopenhadze narasta niepokój, że demonstracja siły wobec Wenezueli może mieć znaczenie także w kontekście arktycznego terytorium, którym od lat interesuje się Donald Trump.

Falę spekulacji podsycił wpis w mediach społecznościowych

Krótko po akcji Snatów Zjednoczonych w Wenezueli, amerykańska podcasterka Katie Miller opublikowała w serwisie X mapę Grenlandii z amerykańską flagą i podpisem „WKRÓTCE”. Wpis został odebrany w Danii jako sugestia aneksji autonomicznej wyspy należącej do Królestwa Danii i wywołał falę krytyki. Na prowokację zareagował m.in. ambasador Danii w USA Jesper Møller Sørensen, przypominając o wieloletniej współpracy obronnej obu państw. Podkreślił, że bezpieczeństwo USA jest także bezpieczeństwem Grenlandii i Danii, a Królestwo poważnie traktuje wspólną obronę, zwiększając wydatki wojskowe, w tym na Arktykę. Jednocześnie zaznaczył, że Dania oczekuje pełnego szacunku dla swojej integralności terytorialnej.

W grudniu Donald Trump mianował gubernatora Luizjany Jeffa Landry’ego specjalnym wysłannikiem ds. Grenlandii. Landry otwarcie dziękował prezydentowi za nominację, deklarując chęć działania na rzecz włączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych. Po obaleniu Maduro wysłannik pozytywnie ocenił amerykańską operację w Wenezueli, uzasadniając ją walką z narkotykami.

Trump chciał kupić Grenlandię

Trump od lat nie ukrywa zainteresowania Grenlandią. Już w 2019 roku mówił o możliwości jej zakupu, co spotkało się z ostrą reakcją władz Danii i Grenlandii. W obecnej kadencji powrócił do tego tematu, nie wykluczając także innych scenariuszy przejęcia kontroli nad wyspą. W najnowszym wywiadzie, zapytany o to, czy atak na Wenezuelę może być sygnałem gotowości do podobnych działań wobec Grenlandii, Trump stwierdził, że ocenę pozostawia innym. Jednocześnie podkreślił, że Grenlandia jest Stanom Zjednoczonym "absolutnie potrzebna" ze względów obronnych.

Zarówno władze Danii, jak i autonomiczne władze Grenlandii wykluczają możliwość przekazania terytorium USA. Według styczniowego sondażu większość mieszkańców Grenlandii opowiada się za niepodległością od Danii, ale nie za przyłączeniem wyspy do Stanów Zjednoczonych.

