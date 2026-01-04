Agentka Putina na czele wywiadu USA?

Nie mogło być inaczej, skoro to, co napisała Gabbard, ośmiesza i kompromituje przekaz większości polskich ekspertów, publicystów i analityków. Przecież od lat powtarzają oni niczym mantrę jeden, ten sam i niezmienny tekst: celem Moskwy jest podbicie całej Ukrainy, a następnie atak na Zachód. Każde porozumienie z Rosją, która nie zostanie pokonana, prowadzić musi do agresji na cały Zachód i całe NATO. Wszyscy oni są przekonani, że inaczej być nie może, bo Rosja, by istnieć, musi podbijać i zdobywać.