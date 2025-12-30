Nowe doniesienia o relacjach Kaczyńskiego z Nawrockim. "Tajne wizyty"

– Kaczyński już kilka razy był w Pałacu. Te spotkania odbywają się dość regularnie. Biorą w nich udział oczywiście prezes PiS i Nawrocki. Zwykle towarzyszą im ich najbliżsi współpracownicy: Paweł Szefernaker i Zbigniew Bogucki z jednej strony, a także Mariusz Błaszczak, czy Joachim Brudziński z drugiej – zdradził informator Onetu, przedstawiany jako "urzędnik".

Portal wskazał, że pod tym względem "wiele się zmieniło" w porównaniu z prezydenturą Andrzeja Dudy.

Trudne relacje Dudy z Kaczyńskim

Duda był na początku września gościem w programie "Rymanowski Live". W trakcie rozmowy poruszono m.in. temat relacji byłego prezydenta z Jarosławem Kaczyńskim, które – jak wielokrotnie opisywały media – nie należały do najlepszych. Andrzej Duda podkreślił, że nie żywi urazy do prezesa PiS. – Zawsze mówiłem, że mam wielki szacunek do pana prezesa Kaczyńskiego – zaznaczył.

W 2017 r. Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Żal o tę decyzję miało przede wszystkim środowisko ówczesnej Solidarnej Polski, partii Zbigniewa Ziobry. Były prezydent uważa, że podjęta przez niego decyzja była słuszna i nie zmieniłby jej. – Dzisiaj pan prezes Kaczyński twierdzi, że zdaje się błędem było moje weto do tzw. ustaw sądowych. Cały czas uważam, że absolutnie nie było ono błędem, było ono najlepszym rozwiązaniem, jakie można było wtedy zdroworozsądkowo zastosować. Choć pan prezes też w 2020 r. mówił, że była to słuszna decyzja. Widocznie zmienił zdanie od tego czasu – powiedział.

Podczas jednego ze spotkań z wyborcami Kaczyński skrytykował prezydenta Dudę za jego weta dotyczące ustaw sądowych. – Prezydent Duda zawetował podstawową ustawę, prowadzącą do przebudowy sądownictwa. Zrobił to ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami. To był potężny cios – przyznał lider Prawa i Sprawiedliwości.

