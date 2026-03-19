Zdewastowali miejsce pamięci w Szczecinie. Zniszczone nagrobki i złamany krzyż

Jak ustalono, zniszczone zostały co najmniej dwie płyty nagrobne – jedną rozbito, drugą uszkodzono ostrym narzędziem. Złamany został także kamienny krzyż. Na miejscu nie znaleziono żadnych symboli ani napisów, co – według wstępnych ustaleń – wskazuje na bezmyślny akt wandalizmu.

Lapidarium jako pamiątka po dawnym cmentarzu

"Kurier Szczeciński" informuje, że zniszczone lapidarium powstało kilka lat temu dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczników, wolontariuszy oraz członków Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Chodziło o stworzenie miejsca, w którym zostaną zgromadzone i wyeksponowane nagrobki upamiętniające pacjentów i personel dawnego zakładu opiekuńczego Kückenmühle, w tym także dzieci. Były one odnajdywane m.in. na terenie parku i w pobliskim strumieniu, skąd były wydobywane i zabezpieczane.

Sam cmentarz założono w 1886 roku jako miejsce pochówku pacjentów zakładu. W okresie II wojny światowej część jego podopiecznych padła ofiarą nazistowskiej eksterminacji. Po 1945 roku chowano tam również ofiary epidemii tyfusu. W kolejnych dekadach nekropolia została zlikwidowana, a jej teren przekształcono w park.

Policja apeluje o zgłaszanie się świadków zdarzenia

Jak podkreślają społecznicy, lapidarium ma szczególne znaczenie – przypomina o ludziach, którzy wciąż spoczywają w tym miejscu. Jednocześnie stało się częścią przestrzeni publicznej, z której korzystają mieszkańcy – to miejsce spacerów, odpoczynku i refleksji. Zniszczenia zauważyli spacerowicze. O sprawie powiadomiono policję, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Funkcjonariusze z komisariatu Szczecin-Pogodno ustalają, kto stoi za dewastacją.

Za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Policja oraz lokalne środowiska apelują do świadków o kontakt i pomoc w ustaleniu sprawców.

