"To trochę matrix". Jakubiak i Stanowski o sondażach wyborczych

Kandydat na prezydenta Marek Jakubiak był w środę gościem Kanału Zero. Polityk nie szczędził mocnych słów pod adresem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. W jednym z wątków Jakubiak i Stanowski zwrócili uwagę na narzędzie, jakim są sondaże wyborcze.

Jakubiak: Sondaże wyborcze to wielka manipulacja

– Sondaże to jest jedna wielka manipulacja. Myślę, że mam około pięciu, siedmiu procent, natomiast, gdyby one były pokazane w sondażach, to miałbym inny punkt startu. To widać po Hołowni. Jak dostał 8 procent, to w tej okolicy oscyluje, ale się gdzieś tam trzyma w tych sondażach – zwrócił uwagę.

– Przecież te sondaże nie mają nic wspólnego z tym, co widzę na co dzień. Jak jest spotkanie Hołowni, to w pierwszym rzędzie siedzą posłowie, w drugim ich rodziny i pracownicy – powiedział Jakubiak.

Frekwencja u Biejat a frekwencja u Mentzena

Dziennikarz zgodził się, że trudno jest wierzyć w dzisiejsze sondaże. – Magdalena Biejat ma połowę poparcia Sławomira Mentzena, gdzie do Magdaleny Biejat przychodzi pięć osób, a do Sławomira Mentzena pięć tysięcy osób – powiedział.

Jakubiak: To trochę matrix

– To jest taki trochę matrix. Są kraje, jak Włochy, gdzie w kampanii wyborczej sondaże są zabronione. Oni uznali, że jest to jaskrawy wpływ na świadomość wyborcy i to jeszcze pokrętny – powiedział Jakubiak.

Stanowski: Staliśmy się niewolnikami duopolu

– Zgadzam się z tym. Uważam, że wybory w Polsce przebiegałyby zupełnie inaczej, gdyby sondaże wyborcze były zabronione. Staliśmy się niewolnikami duopolu i uważamy, że każdy inny głos jest głosem straconym. Jest teraz poruszenie, że Kanał Zero daje się wypowiedzieć wszystkim kandydatom – zwrócił uwagę Stanowski.

Kandydaci na prezydenta na Kanale Zero. Tylko Trzaskowski nie chce przyjść

Stanowski zaprosił na wywiady także innych kandydatów, którzy w większości odpowiedzieli pozytywnie. Wszystko wskazuje na to, że zaproszenia nie przyjął jedynie Rafał Trzaskowski.

Odbyły się już wywiady m.in. ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja), Arturem Bartoszewiczem, Adrianem Zandbergiem (Razem), Magdaleną Biejat (Lewica), Markiem Wochem i Karolem Nawrockim (PiS). Na Kanale Zero wystąpią także Szymon Hołownia i Maciej Maciak.

Rozmowy są długie i na tematy w zdecydowanej większości istotne. Kandydaci mają możliwość przedstawienia swoich poglądów i wizji Polski. Wobec żadnego z nich prowadzący nie unikał potencjalnie niewygodnych z ich punktu widzenia pytań. Przykładowo rozmowa z Braunem trwała 3 godziny i 57 minut. Pozostałe były niewiele krótsze.

