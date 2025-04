"Głosowałem na niego dwa razy i dwa razy mnie oszukał". Jakubiak mocno o znanym polityku

Kandydat na prezydenta Marek Jakubiak był w środę gościem Kanału Zero. Polityk mówił m.in. o swoim starcie w wyborach. W pewnym momencie odniósł się do postaci Donalda Tuska. Jakubiak nie szczędził mocnych słów pod adresem szefa rządu.

– Są tacy ludzie, którym nie wybaczę. Na przykład Tuskowi nie wybaczę. Nie wybaczę mu, że głosowałem na niego dwa razy i dwa razy mnie oszukał. Mówię to wszystkim otwarcie – ja też się dałem nabrać i on dokładnie te same metody stosuje dzisiaj. Dokładnie te same triki, te same mrużenia oczków i tak dalej – powiedział.

– Mam go rozłożonego na czynniki pierwsze. Powiadam: nie dawajcie się nabrać, to jest konfabulant, prawdziwy profesjonalny polityk. No kurna charakteru tam nie znajdziecie – dodał polityk.

Jakubiak w sondażach prezydenckich

Jak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla tygodnika "Polityka", na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego chce głosować 30,4 proc. respondentów, na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego – 24,9 proc., na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena – 12,9 proc, a na kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołownię – 7,3 proc.

W porównaniu do marcowego sondażu IBRIS dla "Polityki" Trzaskowski stracił 5,3 pkt proc. poparcia, Nawrocki zyskał 2,6 pkt proc., Mentzen stracił 2,1 pkt proc., a Hołownia zyskał 0,4 pkt proc.

Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat mogłaby liczyć na 4,3 proc. poparcia, natomiast kandydat partii Razem Adrian Zandberg uzyskałby 3,3 proc. głosów. Dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego zamierza poprzeć 2 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: europoseł Grzegorz Braun (1,3 proc.), kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak (0,9 proc.), była posłanka SLD Joanna Senyszyn (0,9 proc.), ekonomista Artur Bartoszewicz (0,4 proc.) i lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju Maciej Maciak (0,2 proc.).

