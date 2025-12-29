Porwania księży "modelem biznesowym". Przerażające dane

Jak przekazała w poniedziałek niemiecka organizacja Kirche in Not (pol. Kościół w Potrzebie), w Nigerii w latach 2015-2025 uprowadzono co najmniej 212 katolickich księży. Dane pochodzą z analizy dokonanej przez tamtejszą katolicką konferencję biskupów.

"Jeden z najniebezpieczniejszych krajów dla duchownych"

Portal Deutsche Welle wskazuje, że "statystyka przedstawiona pod koniec listopada dokumentuje porwania w 41 z 59 katolickich diecezji Nigerii". Nigeria jest klasyfikowana obecnie jako "jeden z najniebezpieczniejszych krajów dla duchownych i pracowników kościelnych". "Wiele porwań miało miejsce bezpośrednio w plebaniach, w drodze na nabożeństwa lub podczas podróży do odległych parafii" – czytamy.

Niemiecka rozgłośnia wskazuje, że spośród 212 uprowadzonych księży 183 zostało uwolnionych lub zdołało uciec, 12 zostało zamordowanych, a kolejnych trzech straciło życie w wyniku skutków uprowadzenia. "Ponadto co najmniej sześciu duchownych było porywanych wielokrotnie. Faktyczna liczba porwań prawdopodobnie jest znacznie wyższa, ponieważ z 18 nigeryjskich diecezji nie ma jeszcze pełnych danych. Porwania wciąż mają miejsce" – donosi dw.com.

Przypadek uwolnienia dwóch księży

W marcu br. dwaj księża zostali uwolnieni dzięki działaniom policji, podczas których aresztowano jednego z porywaczy.

W sobotę 22 lutego z samego rana do parafii w Gweda-Mallam w stanie Adamawa w północno-wschodniej części Nigerii wtargnęła grupa uzbrojonych napastników. Uprowadzono dwóch księży – ks. Matthewa Davida Dutsemi z diecezji Yola oraz ks. Abrahama Saummama z diecezji Jalingo. Informację tę przekazała agencja Fides.

Te same źródła podały, że obaj kapłani zostali uwolnieni z niewoli cali i zdrowi. Podczas akcji policjanci aresztowali jednego z domniemanych porywaczy. Prawdopodobnie pochodził on z parafii, z której uprowadzono obu księży.

Policja ze stanu Adamawa przekazała, że funkcjonariusze zlokalizowali miejsce przetrzymywania dwóch zakładników w wiosce Gwaida Malam, która znajduje się na odizolowanym terytorium między obszarami samorządowymi Numan i Demsa. Dwaj księża zostali znalezieni bez obrażeń i zabrani do szpitala na badania. Policjantom udało się też odzyskać lokalny karabin szturmowy, telefon komórkowy i kilka kart SIM.

Czytaj też:

Nigeria: Uprowadzono dwóch księży. Diecezja apeluje o modlitwęCzytaj też:

Nigeria: Ksiądz zamordowany w Środę Popielcową