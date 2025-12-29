Zmiany w urlopach. Ponad 40 dni wolnych

Jak podaje rmf24.pl, od 1 stycznia 2026 roku w życie wchodzą zmiany, które zmieniają sposób obliczania stażu pracy uprawniającego do urlopu wypoczynkowego. "Dotychczas prawo do 20 lub 26 dni urlopu przysługiwało wyłącznie na podstawie stażu pracy na etacie. Teraz jednak do stażu urlopowego będą wliczane również okresy pracy na umowach-zlecenie, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia za granicą" – czytamy.

Takie zmiany czekają pracowników

Serwis wskazuje, że to olbrzymia zmiana dla osób, które przez lata pracowały w ramach umów cywilnoprawnych lub prowadziły własną działalność.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z marca 2025 roku, 1,39 mln osób pracowało wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast w Polsce działało 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw. "Teraz te grupy mogą liczyć na dodatkowe dni wolne, a wielu z nich po raz pierwszy uzyska prawo do urlopu wypoczynkowego" – wskazuje RMF24.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownik z 8-letnim stażem na etacie i 4-letnim stażem na umowie-zlecenie będzie mógł doliczyć oba okresy, co w połączeniu da 12 lat stażu pracy, czyli prawo do maksymalnej liczby dni urlopowych, a także dodatkowe dni wolne. Chodzi o dwa dni z powodu "siły wyższej", a także pięć dni na opiekę nad bliskimi.

W te dni Polacy będą mieli wolne

Portal wskazuje, że w przyszłym roku polscy pracownicy będą mogli skorzystać z 14 ustawowych dni wolnych od pracy, z czego dwa przypadają w sobotę – 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) i 26 grudnia (Boże Narodzenie) i będzie można odebrać za nie dni wolne w innym terminie. Natomiast za cztery święta wypadające w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

"Pierwsza okazja do odpoczynku pojawi się już 1 stycznia (czwartek), a kolejne to m.in. 6 stycznia (Trzech Króli), 6 kwietnia (Wielkanoc), 1 maja (Święto Pracy), 4 czerwca (Boże Ciało), 11 listopada (Święto Niepodległości), 24 grudnia (Wigilia) oraz 25 grudnia (Boże Narodzenie)" – podaje rmf24.pl. Taki układ oznacza możliwość organizacji dłuższego wypoczynku w ramach tzw. długich weekendów.

