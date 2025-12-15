Prezydent podjął decyzję w sprawie ważnej ustawy. "Nie jest idealna"

O tym, że prezydent podpisał nowelizację ustawy górniczej, poinformował na platformie X prezydencki minister Karol Rabenda.

„Prezydent Karol Nawrocki, tak jak obiecał górnikom, podpisał ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. To bardzo ważne nie tylko dla Śląska, ale również dla funkcjonowania strategicznego sektora gospodarki, jakim jest górnictwo” – podkreślił.

Karol Rabenda dodał, że „ustawa nie jest idealna, mamy tego świadomość”.

„Po rozmowach ze stroną społeczną pan prezydent podjął decyzje, że wystąpi z inicjatywą zmiany tej ustawy, by objęła wszystkich górników. Nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie pracownicy jednej branży będą różnie traktowani w Polsce. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” – podkreślił.

Nowelizacja ustawy górniczej. Oto główne założenia

Uchwalona na początku grudnia przez Sejm ustawa zakłada m.in., że spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie, a odchodzący z pracy górnicy i pracownicy administracji czy wyspecjalizowanych spółek będą objęci świadczeniami osłonowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku. 1 stycznia 2026 roku jest istotny ze względu na procedury związane m.in. z rozpoczęciem likwidacji kopalni Bobrek spółki Węglokoks Kraj, a także zaplanowane przez Polską Grupę Górniczą łączenie ruchów Bielszowice i Halemba kopalni Ruda.

Nowelizacja ustawy górniczej zakłada m.in. warunki uprawnień do urlopów górniczych i urlopów dla części innych pracowników (z 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy) oraz do jednorazowych odpraw w kwocie 170 tys. zł netto, bez konieczności płacenia podatku.

