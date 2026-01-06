Zginęła w ataku USA, a jej córka została ranna. Ujawniono tożsamość ofiary

Tożsamość jednej z ofiar sobotniego ataku ujawniły dziennik "El Pais" oraz media kolumbijskie, dzienniki "El Universal" i "El Colombiano".

Atak USA na Wenezuelę. Ujawniono tożsamość ofiary

Z ich relacji wynika, że kobieta zginęła po uderzeniu pocisku. W chwili ataku znajdowała się na tarasie swojego domu w sanie Miranda na północy Wenezueli.

Wiadomo, że ofiara to Yohana Rodriguez Sierra. 45-latka pochodziła z miasta Cartagena w Kolumbii. W Wenezueli mieszkała od wielu lat. Zajmowała się handlem. Według mediów, w ataku USA ranna została córka kobiety.

Bilans ofiar. Tyle osób zginęło w ataku USA

W nocy z piątku na sobotę siły USA przeprowadziły operację w Wenezueli. Według doniesień medialnych, Amerykanie zaatakowali m.in. Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony. Celem ataku były prawdopodobnie również baza lotnicza La Carlota w stolicy oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

W wyniku przeprowadzonej operacji amerykańskim siłom specjalnym udało się pojmać i wywieźć z kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. Oboje zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych i osadzeni w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku. W poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym usłyszeli zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej. Oboje nie przyznali się do winy.

Po zakończeniu działań prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton przejmie tymczasową kontrolę nad krajem do momentu przeprowadzenia, jak to określił "prawdziwej, prawidłowej i bezpiecznej transformacji ustrojowej".

Według władz Wenezueli, w ataku USA na ten kraj zginęło ok. 80 osób. Wśród nich zarówno żołnierze, jak i cywile. W poniedziałek rząd Kuby poinformował, że w wyniku działań Amerykanów śmierć poniosło 32 obywateli tego kraju.

