Prezydent Kolumbii odpowiada Trumpowi. Zawarł groźbę

Prezydent USA rozmawiał krótko z reporterami na pokładzie samolotu Air Force One. Został tam zapytany o prezydenta Kolumbii Gustavo Petro, który mocno krytykował amerykańską interwencję wojskową w Wenezueli.

– Kolumbia również jest bardzo chora, rządzi nią chory człowiek, który lubi produkować kokainę i sprzedawać ją Stanom Zjednoczonym, i nie zamierza tego robić zbyt długo – powiedział Trump. Zapytany wprost, czy Stany Zjednoczone podejmą operację militarną przeciwko władzom Kolumbii, Donald Trump odpowiedział: "Operacja Kolumbia brzmi to dla mnie dobrze".

Amerykański prezydent oznajmił jednocześnie, że władze Kuby "wyglądają, jakby były gotowe na upadek" bez potrzeby podejmowania interwencji USA. Nie wykluczył natomiast interwencji militarnej w Meksyku, jeśli władze tego państwa nie powstrzymają napływu narkotyków do USA z jego terytorium.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro zareagował na te słowa. Polityk zapowiedział, że jest gotów "ponownie chwycić za broń", jeżeli groźby prezydenta USA Donalda Trumpa zostaną zrealizowane.

"Przysiągłem, że nigdy więcej nie wezmę broni do ręki po porozumieniu pokojowym 1989 r., ale dla dobra ojczyzny chwycę za nią ponownie" – napisał na X Petro, który był w przeszłości związany z lewicową partyzantką.

Trump: Petro wysyła kokainę do USA

Na konferencji po akcji w Wenezueli prezydent USA powiedział, że kolumbijskie władze wspierają przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych. – On [Petro – red.] ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę. On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych – powiedział Trump. – Musi więc uważać na swój tyłek – dodał, odpowiadając na zarzuty ze strony kolumbijskiego prezydenta.

Prezydent USA przypomniał również, że już wcześniej ostrzegał, iż amerykańskie siły mogą uderzyć w zakłady produkujące narkotyki na terytorium Kolumbii. Jego zdaniem walka z kartelami narkotykowymi pozostaje jednym z priorytetów bezpieczeństwa narodowego USA.

Czytaj też:

Szwajcaria podjęła decyzję ws. Maduro. Wchodzi w życie natychmiast