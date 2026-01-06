USA stawiają ultimatum Wenezueli. Ujawniono listę żądań

O liście żądań wobec Delcy Rodriguez informuje Politico. Z publikacji serwisu wynika, że Amerykanie jasno sprecyzowali swoje oczekiwania wobec pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli polityk.

Tego Stany Zjednoczone żądają od Wenezueli. Oto lista żądańń

Czego oczekują Stany Zjednoczone? Przede wszystkim usunięcia z Wenezueli wpływów irańskich, kubańskich oraz innych siatek wrogich interesom Waszyngtonu. Chodzi tu m.in. o wydalenie z kraju obcych agentów, a także wstrzymanie sprzedaży ropy naftowej krajom uznanym przez Amerykanów jako wrogie.

Inne z żądań dotyczy umożliwienia przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów. Po nich Delcy Rodriguez miałaby dobrowolnie ustąpić ze stanowiska.

Na liście znalazło się również oczekiwanie, że przetrzymywani w wenezuelskich więzieniach obywatele Stanów Zjednoczonych zostaną uwolnieni.

Zwraca się uwagę, że Amerykanie nie domagają się wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych. Według mediów, rodzi to obawy w kręgach polityki zagranicznej Partii Republikańskiej, czy działania administracji Donalda Trumpa faktycznie doprowadzą do trwałej i głębokiej zmiany w tym kraju.

Politico wskazuje, że Amerykanie są przekonani, że Rodriguez nie sprzeciwi się ich woli, ponieważ ma świadomość, że w przeciwnym razie Wenezueli grozi interwencja wojskowa. Ją samą może wówczas spotkać podobny los do Nicolasa Maduro.

"Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości"

Przypomnijmy, że pełniąca funkcję prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Delcy Rodriguez opublikowała w poniedziałek na Facebooku wpis skierowany do władz w Waszyngtonie i społeczności międzynarodowej. Zwróciła się w nim bezpośrednio do amerykańskiej głowy państwa. "Prezydencie Donald Trump, nasze narody i nasz region zasługują na pokój i dialog. To zawsze było przesłanie prezydenta Nicolasa Maduro, a teraz jest to przesłanie całej Wenezueli. To jest Wenezuela, w którą wierzę i której poświęciłem swoje życie. Marzę o Wenezueli, gdzie wszyscy dobrzy Wenezuelczycy mogą się spotkać" – napisała Rodriguez.

"Wenezuela ma prawo do pokoju, rozwoju, suwerenności i przyszłości" – podkreśliła.

