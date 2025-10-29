Kłopoty JSW. Spółka wypowiedziała umowę

Spółka deklaruje, że kontynuuje prace związane z rozpoczęciem przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej.

"Jednocześnie spółka informuje, że w wyniku trwających prac związanych z rozpoczęciem przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej, o którym spółka informowała [...] 11 października 2025 r., aktualnie prowadzone są działania mające na celu stabilizację sytuacji płynnościowej spółki. Dodatkowo prowadzone będą działania mające na celu rewizję dotychczasowych inicjatyw PST i dalszą ich kontynuację przez JSW. Inicjatywy o największym potencjale, po dokonanej rewizji zostaną włączone w działania restrukturyzacji biznesowej spółki. Zarówno o wynikach prowadzonej rewizji, jak i o nowych założeniach procesu restrukturyzacji biznesowej oraz o kolejnych istotnych decyzjach w niniejszej sprawie spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów bieżących" – czytamy w komunikacie.

11 października br. spółka informowała, że podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Spółka zależna JSW kontynuuje działalność

W ubiegłym tygodniu nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW Koks – spółki zależnej JSW – podjęło uchwałę o kontynuowaniu działalności – podała JSW.

Rząd zdecydował o objęciu JSW Nowym Mechanizmem Wsparcia w ramach projektu noweli ustawy górniczej. "Z uwagi na trudną sytuację finansową, która wystąpiła w sektorze górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce, tzn. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zgłaszam autopoprawkę do ww. projektu, przedstawiając nową wersję ww. projektu (wersja z dnia 17 października 2025 r.)" – przekazał minister energii Miłosz Motyka.

W pierwszym półroczu tego roku JSW zanotowała 2 mld zł straty. Górniczy gigant zatrudnia ok. 30 tys. osób. To jeden z nielicznych zakładów w UE, który produkuje węgiel koksowy.

