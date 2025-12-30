Górniczy gigant na krawędzi. Tysiące osób w Polsce drży o pracę

"We wtorek, 30 grudnia odbędą się rozmowy, które w istotny sposób zadecydują o dalszych losach JSW i tysięcy miejsc pracy. Zarząd z całą mocą apeluje do strony społecznej o pełną odpowiedzialność, gotowość do kompromisu i podjęcie decyzji, które zabezpieczą przyszłość spółki" – napisano w komunikacie.

Dodano, że "od postawy strony społecznej zależy, czy możliwe będzie uruchomienie kluczowych działań naprawczych i uniknięcie najpoważniejszych konsekwencji dla JSW oraz jej pracowników".

Zarząd JSW: Koszty są wyższe niż przychody. Nie można tak dalej funkcjonować

Zarząd podkreślił, że od wielu tygodni prowadzi intensywne prace nad planem restrukturyzacji biznesowej. W tym czasie odbyły się liczne spotkania z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Skala wyzwań, przed którymi obecnie stoi JSW, jest większa niż w poprzednich okresach dekoniunktury, a czas na podejmowanie decyzji jest mocno ograniczony. W takich okolicznościach rola strony społecznej ma znaczenie fundamentalne.

"Nie można dalej funkcjonować w sytuacji, kiedy koszty są wyższe niż przychody. Optymalizacja kosztów pracy jest jednym z głównych warunków zapewnienia dalszego funkcjonowania JSW oraz uzyskania niezbędnego finansowania. Wszystkie działania naprawcze, które leżały bezpośrednio w gestii zarządu, zostały już wdrożone lub znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji. Jednak bez porozumienia ze stroną społeczną w zakresie tymczasowego ograniczenia kosztów pracy skuteczna realizacja programu naprawczego nie będzie możliwa" – napisano.

Największy w Polsce producent węgla koksowego na krawędzi

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Grupa JSW jest także jednym z największych pracodawców w Polsce (zatrudnia ponad 30 tys. osób). Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

