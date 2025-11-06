Kłopoty JSW. Ujawniono wyniki analiz

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Pod koniec października Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiedziała zawartą w listopadzie 2024 r. umowę z AT Kearney, której przedmiotem była usługa wsparcia zarządu JSW przy wdrożeniu "Planu Strategicznej Transformacji JSW SA z uwzględnieniem spółek zależnych".

Spółka deklaruje, że kontynuuje prace związane z rozpoczęciem przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej.

Restrukturyzacja spółki. JSW podjęła działania

"Jednocześnie spółka informuje, że w wyniku trwających prac związanych z rozpoczęciem przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej, o którym spółka informowała [...] 11 października 2025 r., aktualnie prowadzone są działania mające na celu stabilizację sytuacji płynnościowej spółki. Dodatkowo prowadzone będą działania mające na celu rewizję dotychczasowych inicjatyw PST i dalszą ich kontynuację przez JSW. Inicjatywy o największym potencjale, po dokonanej rewizji zostaną włączone w działania restrukturyzacji biznesowej spółki. Zarówno o wynikach prowadzonej rewizji, jak i o nowych założeniach procesu restrukturyzacji biznesowej oraz o kolejnych istotnych decyzjach w niniejszej sprawie spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów bieżących" – czytamy w komunikacie.

11 października br. spółka informowała, że podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej.

