U paryskiej Pani

NA PIERWSZY OGIEŃ Rok temu, 8 grudnia 2024 r., uroczyście otwarto katedrę Notre Dame po remoncie trwającym ponad pięć i pół roku. Przez cały 2025 r. świątynię odwiedziło ponad 11 mln zwiedzających.
Katedra poświęcona imieniu Najświętszej Marii Panny prześcignęła pod tym względem nawet Luwr, który zwiedza rocznie „tylko” 8,5 mln turystów.
Ludzie wierzący zapełniają kaplicę, której centralnym punktem jest największa relikwia katedry – korona cierniowa Chrystusa, którą według tradycji przywiózł z krucjat na Bliskim Wschodzie św. Ludwik, król Francji.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.