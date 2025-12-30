"Dar dla Kościoła". Kardynał o Benedykcie XVI

Hierarcha wskazał, że spuścizna teologiczna Josepha Ratzingera to dar dla całego Kościoła, z którego czerpać mogą wszyscy.

Wybitny teolog i "współpracownik prawdy"

Nawiązując do powołania każdego człowieka, jakim jest poznanie Boga i Prawdy, którą On objawia, kard. Gerhard Müller, wieloletni współpracownik Benedykta XVI, przypomniał, że "Joseph Ratzinger zawsze pojmował siebie jako współpracownika prawdy", oddanego "na służbę Słowu". Wyrazem tej postawy były m.in. najwyższe standardy i precyzja teologiczna, jakie pielęgnował najpierw jako prefekt ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary, a następnie po wyborze na papieża.

"Był jednym z największych teologów na Katedrze Piotrowej. Pozostawił nam ogromne dziedzictwo teologiczne o wyjątkowej jakości i słusznie uznawany jest za jednego z wielkich katolickich intelektualistów naszych czasów" – mówił hierarcha, odpowiedzialny za publikację dzieł zebranych – Opera Omnia – Josepha Ratzingera – "Jego teologia jest darem dla całego Kościoła, również dla przyszłych pokoleń. Każdy pozostaje wolny, by czerpać z niej w zależności od własnych duchowych, teologicznych, filozoficznych czy kulturowych zainteresowań, dawnych i nowych".

Kard. Müller zwrócił uwagę, że fakt, iż Ratzinger, już jako papież, własnym nazwiskiem, a nie papieskim imieniem podpisał trzytomowe dzieło pt. "Jezus z Nazaretu". Oddzielił w ten sposób własną refleksję od papieskiego autorytetu, co wpisywało się w jego najgłębsze zrozumienie Piotrowej posługi. Bowiem „najświętszym zadaniem papieża jest jednoczenie całego Kościoła — wraz z wszystkimi biskupami i wiernymi — w wyznaniu Księcia Apostołów, który oświadczył Jezusowi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!” – przypomniał hierarcha.

Teolog – ten, który buduje jedność

"Zadaniem teologów jest ukazywanie głębszej jedności między objawioną wiarą a najnowszą wiedzą świecką wyrażoną w teoriach – mówił hierarcha, nawiązując do trwającego od epiko Oświecenia konfliktu "wiary i rozumu". "Zawsze powinniśmy bowiem być gotowi do udzielenia logicznej odpowiedzi każdemu, kto pyta nas o nadzieję, która jest w nas”. Wspominając Benedykta XVI zauważył, że był on ceniony także przez wielkich intelektualistów, nieuznających Boga, jak m.in. Jürgen Habermas. Szukał on dialogu z papieżem, „aby wierzący i niewierzący mogli wspólnie pracować nad ocaleniem współczesnego świata przed zimną śmiercią [z powodu] antyhumanizmu i transhumanizmu" – zaznaczył.

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 r. w klasztorze Mater Ecclesia na terenie Watykanu, w którym mieszkał jako papież-emeryt. Jest pochowany w Grotach Watykańskich, w krypcie, w której do czasu beatyfikacji spoczywali najpierw: Jan XIII a następnie Jan Paweł II.

