Alarmujące dane o polskiej gospodarce. Innowacyjność najsłabsza w UE

Autorzy dokumentu, którego wyniki opublikowała "Rzeczpospolita" zwracają uwagę, że model rozwoju, który przez lata opierał się na relatywnie taniej pracy i inwestycjach zagranicznych, zaczyna się wyczerpywać.

Nie jesteśmy innowacyjni

Jak wynika z raportu, największy problem widać w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że tylko 15 proc. polskich MŚP wprowadziło w ostatnich latach nowe lub ulepszone produkty. Dla porównania średnia w Unii Europejskiej wynosi 27 proc. Finalnie oznacza to, że Polska znajduje się na ostatnim miejscu w UE pod względem innowacyjności tego sektora.

Słaba aktywność innowacyjna przekłada się na produktywność pracy. W 2023 r. wydajność pracownika w polskim przetwórstwie przemysłowym wynosiła 39 proc. poziomu osiąganego w Niemczech. W praktyce oznacza to, że polskie firmy potrzebują ponad dwa razy więcej pracowników, aby wytworzyć podobną wartość produkcji jak przedsiębiorstwa w innych krajach UE. Autorzy raportu zwracają uwagę, że sytuację komplikuje zmieniająca się demografia. Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce maleje, a przedsiębiorstwa coraz częściej sygnalizują trudności z pozyskiwaniem pracowników. To dodatkowo zwiększa presję na wzrost produktywności.

Brak inwestycji w dobra niematerialne

Jednocześnie firmy w Polsce relatywnie rzadko inwestują w aktywa niematerialne, takie jak oprogramowanie, dane czy rozwój organizacyjny. Na tego typu inwestycje trafia 26 proc. nakładów przedsiębiorstw, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 37 proc. Raport wskazuje także na niski poziom wydatków na badania i rozwój. W 2023 r. łączne nakłady na B+R w Polsce wyniosły 1,53 proc. PKB. Tymczasem cel wyznaczony na 2030 r. to 2,5 proc. PKB. Wydatki samych przedsiębiorstw sięgają około 1 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna wynosi 1,51 proc.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na ograniczony dostęp do kapitału dla młodych firm technologicznych. Inwestycje venture capital w Polsce osiągnęły około 0,05 proc. PKB, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 0,19 proc. PKB.

Zdaniem Banku Światowego dalszy rozwój gospodarczy Polski będzie w coraz większym stopniu zależał od wzrostu innowacyjności firm, większych inwestycji w badania oraz poprawy współpracy między nauką a biznesem.

