Afera Collegium Humanum. 15 zarzutów po ostatnich zatrzymaniach CBA

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniach 22–23 grudnia. Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska, zarzuty dotyczą czynów popełnionych w latach 2017–2021. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski, były poseł PiS Maks K. oraz bankowiec Paweł P. W związku z zatrzymaniem ambasadora minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował o zwolnieniu go z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia sprawy.

Ambasador, były poseł i bankowiec

Janowi Rościszewskiemuprzedstawiono cztery zarzuty. Prokuratura zarzuca mu m.in. wręczenie w 2017 r. rektorowi Collegium Humanum korzyści majątkowej w wysokości 9,2 tys. zł w zamian za uzyskanie poświadczającego nieprawdę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz posłużenie się tym dokumentem w jednym z banków przy ubieganiu się o funkcję członka rady nadzorczej. Dodatkowo miał on dwukrotnie nakłaniać rektora do przyjęcia łapówek w kwotach 10 tys. i 14 tys. zł w zamian za wystawienie fikcyjnych dyplomów MBA dla innych osób.

Maks K. usłyszał cztery zarzuty, w tym dotyczące powoływania się na wpływy w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w celu podrobienia dokumentów ukończenia studiów na kierunku psychologia oraz podejmowania się załatwiania spraw na rzecz uczelni. Prokuratura zarzuca mu również nakłanianie rektora Collegium Humanum do przyjęcia łapówek związanych z uzyskaniem nierzetelnych dyplomów MBA.

Pauli G. zarzucono udzielenie pomocy rektorowi uczelni w uzyskaniu nierzetelnego dyplomu ukończenia studiów na kierunku psychologia. Paweł P. usłyszał zaś sześć zarzutów, w tym dotyczące trzykrotnego wręczenia łapówek za fikcyjne dyplomy ukończenia studiów MBA dla siebie oraz innej osoby, a także posłużenia się tymi dokumentami w banku w związku z ubieganiem się o funkcję w radzie nadzorczej.

Zagrożeni wieloletnimi karami pozbawienia wolności

Wszyscy podejrzani zostali przesłuchani i uczestniczyli w konfrontacjach. Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł oraz dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dotychczas w sprawie 82 podejrzanych przedstawiono łącznie 403 zarzuty. Wśród 29 oskarżonych osób są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, byli europosłowie Karol Karski i Ryszard C. oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj też:

Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez CBACzytaj też:

Ambasador Polski we Francji zatrzymany. Jest reakcja MSZ