Jako pierwszy informację o zatrzymaniu podał portal Goniec.pl. Według ustaleń do jakich dotarł od poniedziałku służby prowadziły skoordynowaną akcję zatrzymań oraz przedstawiania zarzutów w ramach śledztwa. Działania miały zakończyć się w środę nad ranem po serii wielogodzinnych przesłuchań i konfrontacji prowadzonych w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez CBA

W swoich domach zatrzymani zostali między innymi były parlamentarzysta PiS Maks K. oraz bankowiec Paweł P. Następnie przewieziono ich do Katowic, gdzie składali wyjaśnienia i uczestniczyli w konfrontacjach.

Równolegle funkcjonariusze CBA prowadzili czynności wobec Jana R., obecnego ambasadora Polski we Francji. Jak informuje Goniec.pl, we wtorek po południu dyplomata wylądował na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie miało dojść do jego zatrzymania.

W przypadku ambasadora prokuratura ma badać wątek posługiwania się dyplomem MBA, który – według śledczych – mógł zostać wystawiony bez odbycia rzeczywistych studiów. Dokument ten miał być następnie wykorzystywany przy obejmowaniu funkcji w spółkach Skarbu Państwa, m.in. w radzie nadzorczej Banku Pocztowego należącego do Poczty Polskiej.

Jan R. usłyszał zarzuty

Portal Goniec.pl podał, że ambasador usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczących posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Dyplomata nie przyznał się do winy.

Maks K., były poseł PiS i były wiceprezes PKO BP, również miał usłyszeć kilka zarzutów, związanych z dyplomami oraz powoływaniem się na wpływy w Ministerstwie Nauki. On także nie przyznał się do winy.

Z kolei Paweł P. miał wykorzystywać dyplom MBA w procesie nominacji do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa, co obecnie jest przedmiotem zainteresowania śledczych. Bankowiec od wielu lat jest związany z grupą PKO.

