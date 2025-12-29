Mentzen posprzeczał się z Sikorskim. Ostra wymiana zdań

Europoseł KO Krzysztof Brejza napisał na platformie X, że „»Wróg z Zachodu«, przed którym przestrzegał K. Nawrocki, to figura znana od lat 40, gdy komusza propaganda zaczęła ludziom robić wodę z mózgu. Przez 50 lat powtarzali brednie o wrogich zachodnich siłach, imperialistach itp”..

Na wpis europosła odpowiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. „Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego” – napisał. W kolejnym wpisie dodał, że „w precyzyjniej rzecz ujmując, ugodowość wobec Rosji”.

Mentzen odpowiedział Sikorskiemu. Zacytował Dmowskiego

Szefowi MSZ odpowiedział współlider Konfederacji Sławomir Mentzen, który zacytował słowa Romana Dmowskiego. „Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza” – napisał lider Nowej Nadziei. „Moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe” – dodał, cytując kolejne słowa Romana Dmowskiego.

Sławomir Mentzen zacytował też Radosława Sikorskiego, który po ataku Rosji na Gruzję powiedział: „Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”.

Ostra wymiana zdań miedzy Mentzenem a Sikorskim

Radosław Sikorski nie pozostawił wpisu Sławomira Mentzena bez reakcji. „Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej, jak Pańska” – napisał na platformie X, zwracając się do polityka Konfederacji.

Sławomir Mentzen, odnosząc się do słów szefa MSZ, odpowiedział, że „zarzucanie Polakom, że zasiadali w parlamentach zaborców, to jedna z głupszych tez, którą można w tym temacie postawić”. „Godna wicepremiera w rządzie Tuska” – dodał.

„Może jeszcze się Pan przyczepi do Polaków, którzy służyli w ich armiach do końca I wojny światowej?” – zapytał Radosława Sikorskiego.

