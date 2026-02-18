Wiemy, jak chcą głosować Polacy. Jedna partia notuje dużą stratę

Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) opublikowała wyniki sondażu, w którym Polaków zapytano, na kogo chcieliby głosować. Z badań wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu weszłoby pięć partii: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica.

Progu wyborczego nie przekracza bowiem ani partia Razem, ani Polska 2050, ani Polskie Stronnictwo Ludowe.

Sondaż: Koalicja Obywatelska traci poparcie

Nowy sondaż przynosi złe wieści przede wszystkim dla Koalicji Obywatelskiej, która notuje największy spadek poparcia spośród wszystkich formacji. Na formację Donalda Tuska chce bowiem głosować 34,5 proc. respondentów, co oznacza spadek o 4,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce niezmiennie okupuje Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 27,8 proc. ankietowanych. Jest to spadek w porównaniu ze styczniowym sondażem OGB o 0,7 pkt. proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja. Na sojusz Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka planuje głosować 14,4 proc. To wzrost w poparciu o 2,1 pkt. proc. Jest to też największy wzrost pośród wszystkich formacji.

Tusk traci, zyskują jego koalicjanci

Korona Grzegorza Brauna notuje spadek poparcia na poziomie 0,7 pkt. proc. i z wynikiem 8,9 proc. zajmuje czwarte miejsce. Szef OGB Łukasz Pawłowski zwraca uwagę, że najciekawsze zmiany mają miejsce wśród koalicjantów Donalda Tuska. Nowa Lewica bowiem po raz pierwszy od miesięcy notuje znaczący wzrost poparcia i z wynikiem 5,86 proc. przekracza próg wyborczy.

Partia Razem uzyskała wynik 3,07 proc. (minimalna strata – 0,3 pkt. proc.), co gwarantowałoby jej finansowanie z budżetu państwa. Wzrost o 1,6 pkt. proc. osiągnęła Polska 2050, którą popiera 2,84 proc. wyborców. Również PSL notuje wzrost (o 1 pkt. proc.), ale z wynikiem 2,55 nie może obecnie marzyć o wejściu do Sejmu. Pawłowski zwraca uwagę, że to właśnie wzrost poparcia PSLu, Polski 2050 i Nowej Lewicy jest odpowiedzialny za pogarszające się notowania Koalicji Obywatelskiej.