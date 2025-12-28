"Trudno uwierzyć". Nawrocki odpowiedział Tuskowi

Słowa głowy państwa padły w trakcie uroczystości upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. – Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy – mówił Nawrocki w Poznaniu.

Na słowa zareagowali politycy KO. Jako pierwszy głos zabrał wicepremier Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odpowiedział głowie państwa. "Pragnę uspokoić pana prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci [CDU/CSU i SPD], zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści" – napisał Radosław Sikorski.

W podobnym tonie wypowiedział się premier Donald Tusk. "Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" – napisał szef rządu.

Nawrocki do Tuska: Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego

Na wpis Donalda Tuska zareagował Karol Nawrocki.

"Panie Premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział – historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie, i do Powstańców Wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami (to też zachód)? Istota sporu jest raczej taka, że Premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, albo celowo szuka konfliktu, bo Mu się budżet, służba zdrowia etc. nie spina" – napisał prezydent na portalu X.

"Aaa, o zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję jaką jest;) I mówię nadal – ale nie przy okazji Powstania Wielkopolskiego, to nie ten wątek" – dodał.

Na koniec głowa państwa życzyła szefowi rządu "dobrej niedzieli".

Na wpis odpowiedział premier Donald Tusk. "Rzeczywiście trudno uwierzyć. Spokojnych snów" – napisał szef rządu.

