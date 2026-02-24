Bogucki wykpił Czarzastego. "Coś sobie wymyślił"

Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek i we wtorek złożył wizytę w Kijowie. Na konferencji prasowej w poniedziałek oświadczył, że „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”. – Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski, a w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość – mówił.

Marszałek Sejmu dodał, że „pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej”. – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – powiedział.

Czarzasty oświadczył, że Ukraina wejdzie do UE. Bogucki komentuje

Do słów przewodniczącego Nowej Lewicy, odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Pan marszałek Czarzasty chyba pomylił swoje funkcje, bo już nie tylko w imieniu Polski, do czego nie jest uprawniony, mówił o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, ale mówi – jak rozumiem – także w imieniu całej wspólnoty europejskiej – powiedział Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej.

Dodał, że chciałby się dowiedzieć od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, „gdzie ku temu ma kompetencje i gdzie ma do tego podstawy prawne albo chociażby polityczne, bo wydaje się, że nie ma ani prawnych, ani formalnych, ani politycznych”.

– Być może tak jest, jak z marszałkowskim wetem. Pan marszałek coś sobie wymyślił, pojechał na Ukrainę i opowiadał te rzeczy niestworzone o tym, jak to będzie wprowadzał Ukrainę do Unii Europejskiej, jak zapewniał ją o tym, co będzie się działo i w Polsce, i w Unii Europejskiej – dodał.

Zbigniew Bogucki ocenił, że „gdyby to nie był marszałek Sejmu, mogłoby być to śmieszne”. – Natomiast mamy do czynienia z drugą osobą w państwie i tego rodzaju wystąpienia narażają na szwank reputację państwa polskiego – stwierdził Zbigniew Bogucki.

