Czarzasty powinien ustąpić z funkcji marszałka Sejmu? Polacy zabrali głos

Na początku lutego ambasador USA w Polsce Thomas Rose ogłosił, że Stany Zjednoczone "ze skutkiem natychmiastowym" zrywają wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu. Argumentował, że publiczne wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego wobec prezydenta Donalda Trumpa były "oburzającymi i nieuzasadnionymi obelgami" i stały się "poważną przeszkodą" w relacjach amerykańskiej administracji z polskim rządem.

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" – oświadczył w mediach społecznościowych Rose. Decyzja wywołała polityczną burzę w Polsce.

Przypomnijmy, że do marszałka Sejmu skierowano prośbę o poparcie nominacji dla Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że nie poprze tej nominacji, bowiem – w jego opinii – Trump destabilizuje sytuację w WHO, NATO, Unii Europejskiej i ONZ, a także "przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną".

Czarzasty powinien pozostać marszałkiem Sejmu? Jest sondaż

Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków (56,4 proc.) nie widzi podstaw do rezygnacji Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu. Aż 41,2 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 15,2 proc. – "raczej nie".

Dymisji Czarzastego domaga się 40,4 proc. respondentów, w tym 24,7 proc. "zdecydowanie", zaś 15,7 proc. "raczej". Jedynie 3,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Aż 87 proc. zwolenników koalicji rządzącej uważa, że Czarzasty powinien dalej pełnić swoją funkcję. Tylko 12 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród wyborców opozycji (Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji) przeważa chęć zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Domaga się tego 64 proc. pytanych. Co ciekawe, co trzeci sympatyk opozycji (33 proc.) uważa, że spór z amerykańskich ambasadorem nie jest wystarczającym powodem do odwołania Czarzastego. W grupie wyborców niezdecydowanych przeważa opinia, że marszałek powinien pozostać na stanowisku (54 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

