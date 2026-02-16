Bliski współpracownik Czarzastego bez certyfikatów bezpieczeństwa

Szef Kancelarii Sejmu powinien wystąpić do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego. Osobne poświadczenie bezpieczeństwa dotyczy informacji niejawnych NATO i Unii Europejskiej.

Okazuje się, że Marek Siwiec, najbliższy współpracownik marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, do tej pory nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa NATO i UE, które wydaje ABW. Stosownego poświadczenia nie ma też jego zastępca Dariusz Salamończyk – podał portal niezalezna.pl.

Marek Siwiec pełni funkcję szefa Kancelarii Sejmu od 24 listopada ub.r. Odpowiada za organizację pracy izby, w tym za bezpieczny obieg dokumentów, co czyni dostęp do materiałów niejawnych niezbędnym. Sprawuje także pieczę nad kancelarią tajną, czyli wyodrębnioną komórką organizacyjną, odpowiedzialną za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych (o klauzuli "tajne" oraz "ściśle tajne") osobom uprawnionym.

"Szef Kancelarii Sejmu oraz jego zastępca wystąpią o poświadczenie bezpieczeństwa. Są w trakcie przygotowywania stosownych wniosków" – poinformowała Kancelaria Sejmu.

Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa

Przypomnijmy, że Włodzimierz Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, powołując się na ustawowe zwolnienie, przysługujące marszałkowi Sejmu.

Pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania przewodniczącego Nowej Lewicy i jego żony ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla. Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki. Wschodnie kontakty Czarzastego były jednym z tematów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Posłowie PiS na konferencji Czarzastego. Wręczyli mu ankietę bezpieczeństwaCzytaj też:

Będzie tajne posiedzenie Sejmu? Zapadła decyzja