Będzie tajne posiedzenie Sejmu? Zapadła decyzja

Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował we wtorek, że prezydium Sejmu odrzuciło wniosek klubu parlamentarnego PiS o zwołanie dodatkowego posiedzenia izby w trybie tajnym. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby na takim posiedzeniu Czarzasty wyjaśnił m.in., dlaczego w przeszłości nie wypełniał ankiety bezpieczeństwa.

– Wczoraj prezydium Sejmu odrzuciło ten wniosek stosunkiem głosów 4:1. Temat zwołania dodatkowego Sejmu w sprawie, o której pisała "Gazeta Polska", jest – przynajmniej tą drogą – nieaktualny – przekazał przewodniczący Nowej Lewicy na konferencji prasowej.

Wcześniej politycy PiS wręczyli Czarzastemu ankietę bezpieczeństwa do wypełnienia. – Szukaliśmy pana i szukała pana cała Polska. Od wielu dni wszyscy zastanawiają się i pytają o pana niebezpieczne związki. Chcielibyśmy panu przekazać osobową ankietę bezpieczeństwa, której pan nie wypełnił. Tu chodzi o pana relacje z różnego rodzaju szemranymi osobami, powiązania biznesowe, z których pan po prostu się nie wytłumaczył – wyjaśnił rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

Niebezpieczne związki Czarzastego?

Pod koniec stycznia "Gazeta Polska" i TV Republika opisały biznesowo-towarzyskie powiązania Czarzastego i jego żony ze Swietłaną Czestnych, obywatelką Polski o rosyjskich korzeniach, pracującą w domu aukcyjnym należącym do struktury największego rosyjskiego banku Sbierbank, pozostającego pod kontrolą Kremla. Tajemnicza Rosjanka ma także udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, w której funkcję wiceprezesa pełni Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Obydwoje są także akcjonariuszami podmiotu posiadającego pakiet większościowy tej spółki.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę na godz. 14:00 Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że na posiedzeniu zostaną omówione trzy tematy. Jednym z nich będą właśnie "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

