"Nie słyszę, co pan bełkocze". Awantura w Sejmie

W piątek w Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między posłem PiS Markiem Suskim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. – Panie marszałku, chociaż może bardziej pasowałoby towarzyszu marszałku. Przecież pan marszałek się nie wypiera, że był w PZPR – zaczął Suski.

Na te słowa zareagował szybko Włodzimierz Czarzasty. – Precz z komuną! – stwierdził kpiąco lider Lewicy. Poseł PiS kontynuował swoją wypowiedź. – Precz z komuną! – powtórzył za marszałkiem i dodał: – Ponieważ nie byłem w PZPR, więc pozostanę przy marszałku.

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział: – Jak by pan był, to ja bym wystąpił.

Wymiana zakończyła się kolejną ripostą ze strony posła PiS. – Nie słyszę, co pan bełkocze, bo ma pan słabą dykcją – odparł poseł Marek Suski.

Czarzasty powinien ustąpić z funkcji marszałka Sejmu? Polacy zabrali głos

Na początku lutego ambasador USA w Polsce Thomas Rose ogłosił, że Stany Zjednoczone "ze skutkiem natychmiastowym" zrywają wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu. Argumentował, że publiczne wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego wobec prezydenta Donalda Trumpa były "oburzającymi i nieuzasadnionymi obelgami" i stały się "poważną przeszkodą" w relacjach amerykańskiej administracji z polskim rządem. Przypomnijmy, że do marszałka Sejmu skierowano prośbę o poparcie nominacji dla Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że nie poprze tej nominacji, bowiem – w jego opinii – Trump destabilizuje sytuację w WHO, NATO, Unii Europejskiej i ONZ, a także "przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną".

Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków (56,4 proc.) nie widzi podstaw do rezygnacji Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu. Aż 41,2 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 15,2 proc. – "raczej nie".

Dymisji Czarzastego domaga się 40,4 proc. respondentów, w tym 24,7 proc. "zdecydowanie", zaś 15,7 proc. "raczej". Jedynie 3,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

