Żurka zapytano o wariant siłowy ws. KRS. "Państwo musi być skuteczne"

W piątek większość sejmowa podjęła uchwałę ws. wyboru sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. W trakcie debaty sejmowej skrytykowali ją posłowie PiS i Konfederacji. Projekt zawiera deklarację, że Sejm wybierając sędziów do KRS uwzględni wyniki wyborów w tzw. środowisku sędziowskim. Za uchwałą głosowało posłów 237 przeciw było 199, nikt się nie wstrzymał od głosu. Według uchwały przegłosowanej przez koalicję Donalda Tuska, obecnie funkcjonująca Krajowa Rady Sądownictwa rzekomo nie jest organem niezależnym od innych władz, ponieważ wybrani do jej składu sędziowie nie są reprezentantami środowiska sędziowskiego, jak również nie reprezentują sędziów wszystkich rodzajów sądów.

Żurek ma "plan C"

– Uchwała ws. KRS-u została przyjęta. Jednocześnie wnioski posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz samego KRS-u do Trybunału Konstytucyjnego skierowane po to, żeby zablokować wybór KRS-u według schematu, który wy zaproponowaliście, czyli tzw. powiedzmy "planu B", w którym to sędziowie między sobą wybierają tych, którzy według nich powinni być członkami KRS-u, a potem Sejm, ogólnie mówiąc, klepie ten wybór. To jaki jest "plan C"? – zapytał ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dziennikarz w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News.

Żurek odparł, że nie powie, jaki jest "plan C". – Oczywiście on jest, ale najpierw powiem, że to jest sukces ta uchwała, dlatego że środowisko sędziowskie chciałoby odbudować KRS zgodny z naszą Konstytucją. Także musimy zapobiegać gigantycznym odszkodowaniom, które każdego dnia musimy płacić z budżetu państwa (...) za to, że przegrywamy sprawy w sądach europejskich – odpowiedział minister.

– Moim zdaniem nie będziemy dwóch KRS-ów – kontynuował w dalszej części rozmowy, pytany, czy będziemy mieli dwa KRS-y. – To będzie "plan C" – wskazał dopytany, co w sytuacji, jeżeli obecny KRS nie będzie chciał opuścić zajmowanego budynku. – Nie ma siłowych planów, jest państwo prawa i państwo, które musi być skuteczne – zapewnił szef MS.

