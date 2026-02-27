Immunitet Brauna. Jest nowy ruch Żurka

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w piątek, że podpisał kolejny wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących zaprzeczania zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.

Zgodnie z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej (IPN), osoba, która publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom nazistowskim, komunistycznym lub innym zbrodniom przeciwko ludzkości, pokojowi lub zbrodniom wojennym, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Żurek przekazał, że chodzi o wypowiedzi Brauna, wygłaszane zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i w mediach. W ocenie śledczych miały one charakter zaprzeczający zbrodniom nazistowskim. – Chcę powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce – oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny na piątkowej konferencji prasowej.

Braun o komorach gazowych w Auschwitz

10 lipca ubiegłego roku w trakcie wywiadu dla Radia Wnet Grzegorz Braun stwierdził, że "mord rytualny to fakt, a Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". Eurodeputowany i lider Konfederacji Korony Polskiej przekonywał też, że Muzeum Auschwitz oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia prowadzenie rzetelnych badań.

Dziennikarz Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem. – Są pewne granice – stwierdził. – Są granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją. (...) Tam, gdzie ktoś na taniej prowokacji stara się zbić kapitał polityczny, trzeba powiedzieć "stop" – dodał.

Pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w związku ze słowami polityka. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tzw. kłamstwa oświęcimskiego.

