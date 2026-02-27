Doradca Nawrockiego pod lupą prokuratury. Jest zawiadomienie

Business Insider poinformował w piątek Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do prokuratury zawiadomienie dotyczące Pawła Gruzy. W sierpniu ubiegłego roku został on powołany na stanowisko dorady prezydenta RP.

Zawiadomienie dotyczy transakcji na akcjach spółki biotechnologicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, które zostały wykonane tuż przed ujawnieniem informacji o intratnym kontrakcie z zagranicznym partnerem, wartym ponad 1,5 mld zł.

Wątpliwości KNF

Według KNF, 5 listopada 2020 r. miało dojść do zakupu akcji tej spółki o wartości ok. 280 tys. zł, co stanowiło ok. 40 proc. wolumenu sesji. Dzień później, po wzroście kursu (wartość jednej akcji miała wzrosnąć o blisko 50 zł), sprzedano ok. 80 proc. pakietu. Według wyliczeń przytaczanych przez Business Insider, inwestycja miała przynieść ok. 400 tys. zł zysku. W tym czasie Gruza był wiceprezesem KGHM ds. aktywów zagranicznych.

KNF wezwała Gruzę do złożenia wyjaśnień. Komisja oceniła je jako niespójne oraz wskazała, że inwestycja wyróżniała się na tle wcześniejszej aktywności na rachunku maklerskim.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła BI fakt prowadzenie śledztwa w sprawie podejrzenia ujawnienia informacji poufnej i insider tradingu. Rzecznik stołecznej prokuratury, prok. Piotr Skiba, przekazał, że od drugiej połowy 2024 r. śledczy oczekują na opinię biegłego.

Z kolei spółka biotechnologiczna oświadczył, że nie ma wiedzy o jakimkolwiek postępowaniu w sprawie naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wobec niej lub jej pracowników.

W przeszłości Paweł Gruza był wiceministrem skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a później został wiceprezesem w KGHM i PKO BP (2022-2024). W banku odpowiadał m.in. za odziały zagraniczne banku i finansowanie kontraktów międzynarodowych.

