Skandaliczne słowa Brauna o Auschwitz. Dziennikarz przerwał wywiad

Wywiad na antenie Radia Wnet był przeprowadzany za pomocą łączenia telefonicznego. Polityk przebywa bowiem w piątek w Jedwabnem, gdzie trwają uroczystości związane ze zbrodnią w Jedwabnem, do której doszło 10 lipca 1941 roku.

– Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się dzisiaj z Jedwabnego, gdzie z jednej strony szykuje się kolejny spektakl, akt antypolskiej, żydowskiej propagandy z celebrą państwową i osłoną policyjną, a z drugiej strony licznie zgromadzili się Polacy rodacy, którzy dopominają się prawdy, a zatem dopominają się wznowienia ekshumacji w Jedwabnem – grzmiał Braun.

Zdaniem Brauna, zbrodnia w Jedwabnem jest wyjaśniona, jeśli chodzi o sprawstwo.

– Ona jest bardzo dobrze opisana przez badaczy, historyków. Polecam szanownej redakcji, szanownym słuchaczom przede wszystkim fundamentalnie istotną, źródłową pracę naukową profesora Marka Jana Chodakiewicza i pana doktora Tomasza Sommera "Jedwabne, Historia Prawdziwa". Dwa tomy i tam między innymi w załączeniu akta tego skandalu – powiedział deputowany do PE.

– Ekshumacja nie jest tylko jakimś aktem honorowym, naukowym, ale po prostu prawo i procedury policyjno-prokuratorskie domagają się wyjaśniania każdej zbrodni do spodu. Tego tutaj zaniechano i my musimy to wznowić – stwierdził.

Braun: Auschwitz z komorami gazowymi to fake

W dalszej części wywiadu padły słowa, które skłoniły prowadzącego rozmowę do zaprzestania konwersacji.

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać straty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o tym mówi, ten zostaje oskarżany o straszne rzeczy, odsądzany od czci i wiary – twierdził Braun.

Redaktor Łukasz Jankowski odpowiedział, że był w Auschwitz-Birnenau i trudno mu uznać, by zobaczył coś nieprawdziwego.

– Byłem też w klasztorze w Harmenżach i oglądałem tam zgromadzone bardzo sugestywne i przejmujące wspomnienia w formie obrazów więźnia Auschwitz-Birkenau. Więc nie do końca wiem, co pan poseł chciał powiedzieć – podkreślił dziennikarz.

Braun przyznał, że to "bardzo przejmujące świadectwo". – Ale to nie zmienia faktu, że przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariella Toafa „Krwawe Paschy”, na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau – powiedział europoseł.

Dziennikarz: Trzeba powiedzieć "stop"

Łukasz Jankowski ostatecznie zdecydował się zakończyć rozmowę. – Są pewne granice. Tak, są pewne granice. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział.

– Rozmowa z Grzegorzem Braunem nie będzie, przynajmniej przeze mnie, kontynuowana, bo są granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją tam, gdzie jest kilka milionów ofiar i pamięć o nich – wyjaśnił dziennikarz.

– Tam, gdzie de facto na taniej prowokacji stara się zbić kapitał polityczny, trzeba powiedzieć "stop" – dodał.

Czytaj też:

Hołownia wieszczy sukces Konfederacji i Brauna. "Kłopot"Czytaj też:

Braun zniszczył wystawę LGBT w Sejmie. Jest nagranie