Braun zniszczył wystawę LGBT w Sejmie. Jest nagranie

Ekspozycja, którą zniszczył europoseł, to inicjatywa organizacji "Tęczowe Opole". Wystawa przedstawiała zdjęcia i relacje młodych osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych z Opolszczyzny.

Podczas niszczenia ekspozycji, zareagował sejmowy strażnik.

– Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę nie niszczyć wystawy – powiedział mundurowy, cytowany przez Onet.

Jeden ze świadków zdarzenia zwrócił się natomiast do Brauna z pytaniem: "Co pan robi, panie pośle?". Mężczyzna podkreślał, że "to jest wystawa".

– Zapobiegam zgorszeniu publicznemu – odpowiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

twitter

Kolejny taki incydent z udziałem Brauna

Jak informuje Onet.pl, kampania powstała przy współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu i została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Splot wartości.

Serwis przypomina, że Grzegorz Braun zniszczył tę ekspozycję już kolejny raz. Wcześniej polityk zrobił to w marcu br. Deputowany do PE przyszedł wówczas na opolski rynek z pojemnikiem czarnej farby, którą następnie namalował napis: "Stop propagandzie zboczeń" na wystawionych tablicach, stanowiących wystawę dokumentującą działalność opolskiego ruchu LGBT+.

Nowy transfer Brauna

Tego samego dnia Grzegorz Braun poinformował na konferencji prasowej w Sejmie o nowym transferze do Konfederacji Korony Polskiej.

– Witam pana posła Jacka Wilka w naszym gronie – powiedział były kandydat na prezydenta.

– Przełamujemy tabu, łamiemy monopol w życiu publicznym, politycznym i z Jackiem Wilkiem, posłem na Sejm VIII, a mam nadzieję, że i kolejnych następnych kadencji, robimy to wspólnie od lat – podkreślił Braun.

Przypomnijmy, że Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił start w wyborach prezydenckich.

Czytaj też:

Braun i Korwin-Mikke łączą siły. Nowe doniesienia ws. wspólnej partiiCzytaj też:

Matecki dołączy do Brauna? Jest oświadczenie