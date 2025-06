Braun i Korwin-Mikke łączą siły. Nowe doniesienia ws. wspólnej partii

Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce w wyborach prezydenckich. Głos na niego oddało 1,24 mln Polaków (6,34 proc.). Jeszcze przed wyborami na urząd prezydenta RP w mediach pojawiły się informacje, że Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke planują założenie nowej partii o nazwie Kobra (od nazwisk obu polityków). Ugrupowanie miałoby wystartować w wyborach do Sejmu, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się w 2027 r.

Jak informuje dziennik "Rzeczpospolita", Braun i Korwin-Mikke "dopinają szczegóły" w sprawie wspólnej partii. Zebrali już podpisy do jej rejestracji. "W poniedziałek odbyło się spotkanie, w trakcie którego dwaj byli liderzy Konfederacji dyskutowali na temat nowej formacji, mającej ułatwić im powrót do Sejmu. Mają aż trzy wnioski o jej rejestrację, bo niepewna jest nazwa" – czytamy. Do zarejestrowania partii politycznej potrzebnych jest co najmniej 1000 podpisów.

Nowa partia Brauna i Korwina. Jednak nie Kobra

Według nieoficjalnych doniesień robocza nazwa partii Kobra jest już nieaktualna. "Jak wynika z naszych rozmów, Braun czuje się mocny i nie chce, by nazwa faworyzowała Korwin-Mikkego" – wskazała "Rz". Gazeta zauważyła, że Braun promuje sformułowanie "szeroki front gaśnicowy". – To jest określenie ruchu, a nie jego nazwa – skomentował Janusz Korwin-Mikke.

Choć nazwy ugrupowania jeszcze nie ma, trwają już przymiarki do obsadzenia "jedynek" na listach wyborczych. – Grzegorz Braun na pewno wystartuje w Rzeszowie, gdzie dwukrotnie, w latach 2019 i 2023, zdobywał mandat posła – poinformował jeden z działaczy. Od czerwca 2024 r. Braun zasiada w Parlamencie Europejskim. Najprawdopodobniej zrezygnuje jednak z tej funkcji, aby pomóc swojej formacji w wyborach do Sejmu. Janusz Korwin-Mikke ma wystartować z Warszawy. Na listach mają się pojawić również prof. Mirosław Piotrowski, były eurodeputowany i lider Ruchu Prawdziwa Europa-Europa Christi oraz Sebastian Pitoń, inicjator akcji "Góralskie Veto".

