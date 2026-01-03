Zły, stary Tusk

Według sondażu „eurobazooka” wzrósł on w ostatnich dwóch latach z sześciu do dwudziestu pięciu procent, przy czym pytanie w badaniu zadano w formie kategorycznej: czy uważasz, że twój kraj powinien natychmiast rozpocząć procedurę opuszczenia UE? Gdyby sformułowano to łagodniej: czy dopuszczasz myśl o wyjściu twojego kraju z UE, czy uważasz, że w pewnych okolicznościach, itp. odsetek „polexitowych” odpowiedzi byłyby z cała pewnością większy – przecież już kilka lat temu w analogicznym badaniu Eurostatu, gdzie pytano „czy widzisz przyszłość swego kraju raczej w UE, czy raczej poza nią?” Polska okazała się jedynym państwem w którym opcja „poza” przeważyła nad „w Unii” – 48 do 46 proc.