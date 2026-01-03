Mentzen w pułapce? "Mogą zrobić mu psikusa"

O Konfederacji, Sławomirze Mentzenie i Grzegorzu Braunie Marek Jakubiak mówił w rozmowie z Interią. Zdaniem parlamentarzysty, pozycja Konfederacji na polskiej scenie politycznej jest już znacząca. Jego zdaniem, mogłaby być jeszcze większa, gdyby Sławomir Mentzen nie wyrzucił z niej na bruk Grzegorza Brauna. – To był duży błąd Mentzena – ocenił.

"Mentzen popełnił duży błąd". Jakubiak o wyrzuceniu Brauna

Dopytywany, dlaczego Jakubiak wyjaśnił: "Ponieważ Grzegorz Braun chciał po prostu stanąć w szranki w prawyborach prezydenckich z Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem, ale Mentzen nie dopuścił do prawyborów. W konsekwencji Grzegorz Braun sam wystartował i kto wie, czy w najbliższych wyborach parlamentarnych nie będzie miał lepszego wyniku od samej Konfederacji. Grzegorz Braun plus Konfederacja mogą mieć 20-parę procent".

Dalej poseł został zapytany, na ile dziś Braun jest zagrożeniem dla Konfederacji. Marek Jakubiak stwierdził tu, że to Braun jest Konfederacją, tylko Konfederacji już nie ma. – Grzegorz Braun mówi o tym cały czas, że Konfederacja kiedyś była zrzeszeniem kilku ugrupowań o różnych poglądach i to bardzo dobrze działało, dopóki nie przyszedł Mentzen i nie zaczął wprowadzać swoich porządków – wskazał.

"Wyborcy Konfederacji mogą zrobić psikusa Mentzenowi"

Zdaniem Jakubiaka, Konfederacja pod przywództwem Mentzena jest prowadzona "silną ręką". Jak podkreślił, lider Nowej Nadziei nie chce dyskutować wewnętrznie z nikim i prowadzi własną "bliżej nieokreśloną politykę".

– Konfederacja stoi w rozkroku, czy tolerować to czy nie – powiedział, dodając że jego zdaniem poglądy Krzysztofa Bosaka i kierowanego przez niego Ruchu Narodowego stoją w dużej sprzeczności z poglądami Mentzena. Prezes Wolnych Republikanów nie wie, czy w konsekwencji działań Mentzena dojdzie do rozpadu Konfederacji. Nie ma jednak wątpliwości, że samodzielnie do wyborów pójdzie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna i – w ocenie posła – nie jest to dobra wiadomość dla Mentzena. – Wtedy wyborca Konfederacji może zrobić psikusa Mentzenowi i zagłosować na Brauna – przewiduje Jakubiak. Dopytywany, czy wtedy Mentzen zostanie z niczym, poseł odparł: "Może tak być".

Czytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny. Partia Brauna zyskała najwięcejCzytaj też:

Przesłuchanie i zarzuty. Ruch prokuratury ws. BrunaCzytaj też:

Największy wygrany 2025 roku? Komorowski zaskoczył