Przesłuchanie i zarzuty. Ruch prokuratury ws. Bruna

Nowe informacje dotyczące planów prokuratury wobec Grzegorza Brauna przekazała w poniedziałek prok. Karolina Stocka-Mycek.

To wtedy Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty. Nowe informacje z prokuratury

Jak poinformowała, prokuratura otrzymała już z Parlamenty Europejskiego dokumenty dotyczące uchylenia immunitetu polityka. –Zostanie teraz wyznaczony termin przesłuchania. Odbędzie się ono w styczniu, ale nie ma jeszcze wyznaczonej konkretnej daty – powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Prokurator wskazała jednocześnie, że podczas tego przesłuchania zostaną ogłoszone Braunowi zarzuty.

Zrobiła aborcję w 9. miesiącu ciąży. Interwencja Brauna w szpitalu w Oleśnicy

Sprawa ma związek z wydarzeniami, do których doszło 16 kwietnia tego roku w Oleśnicy. W tamtejszym szpitalu ginekolog Gizela Jagielska przeprowadziła aborcję w dziewiątym miesiącu ciąży, powołując się na tzw. przesłankę psychiatryczną. Braun, wraz z grupą towarzyszących mu osób, próbował dokonać zatrzymania obywatelskiego lekarki. Przed placówką odbyła się pikieta środowisk pro-life i narodowych.

Jagielska twierdziła, że Braun przez ponad godzinę uniemożliwił jej opuszczenie gabinetu oraz naruszył jej nietykalność cielesną.

Co prokuratura zarzuca liderowi Konfederacji Korony Polskiej?

Prokuratura zarzuca europosłowi pozbawienie lekarki wolności, popychanie jej i przytrzymywanie, a także znieważenie i pomówienie mogące zaszkodzić jej zawodowej reputacji.

Przypomnijmy, że zgodę na pociągnięcia polityka do odpowiedzialności karnej m.in. w tej sprawie wydał 13 listopada Parlament Europejski. Wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu już w czerwcu skierował do Brukseli ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

